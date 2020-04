Teinipoikien tuskaa kasariklassikolla – musiikkidokumenttisarjassa avataan inspiroivasti brittiläisen muusikkoduon Tears for Fearsin hittilevyn syntyhistoriaa

Rockin klassikkolevyt: Tears for Fears

★★★★ Konsepti on yksinkertainen, mutta se toimii kuin pyykkipoika.

Otetaan monille tuttu klassikkoalbumi ja istutetaan sen tekijät studioon kertomaan mestariteoksen synnystä ja havainnollistamaan sen rakenteita.

Siinä on jotakin maagista, kun äänittäjä ja tuottaja intoa piukassa liu'uttavat miksauspöydän säätimiä ja erottavat kuuluville pelkkää bassolinjaa, rumpukomppia tai laulusuoritusta vaikkapa The Queenin Bohemian Rhapsodysta . Sama pätee sanoittajien, säveltäjien ja esittäjien tarinointiin.

Ammattitaitoinen musiikkidokumentti

Brittiläisessä dokumenttisarjassa Rockin klassikkolevyissä on esitelty samalla kaavalla jo kymmeniä albumeja, myös Atlantin toiselta puolelta.

Tänään on vuorossa brittiduo Tears for Fearsin miljoonamenestys Songs from the Big Chair vuodelta 1985. Se on erittäin hyvä, ellei täydellinen kasariklassikko, jonka isot hitit olivat ja ovat Shout sekä Everybody Wants To Rule The World .

Pelkästään niiden syntyhistoria on täynnä yllätyksellistä ja inspiroivaa triviaa.

On hämmästyttävää, miten syvällisesti duo eli Roland Orzabal ja Curt Smith ehtivät tunnin aikana analysoida myös omaa elämäänsä ja uraansa.

Ammattitaitoisesti kootulla ja leikatulla musiikkidokumentilla voi olla muutakin tarjottavaa kuin studioteknisiä detaljeja. Se voi antaa ajateltavaa myös sellaiselle katsojalle, joka ei piittaa rockista tai Tears for Fearsista (jonka kiinnostavuus kasvaa ohjelman edetessä).

Orzabal ja Smith olivat albumia tehdessään vasta 23-vuotiaita. Rocktoimittaja Sylvie Simmons luonnehtii heitä kahdeksi tuskaiseksi teinipojaksi. Silti teinit loivat musiikkia, johon moni saattoi samaistua.

