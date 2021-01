Teknologiajätit ajoivat Parlerin ulos internetistä – Minkälainen on tämä Trumpin kannattajien suosima sosiaalisen median sovellus?

Vuonna 2018 perustetussa Parlerista on muodostunut äärioikeiston ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannattajien suosima sovellus, jossa jaettiin avoimesti rasistista sisältöä ja profiilikuvissa käytettiin hakaristejä.

Viestintäsovellus Parlerin toiminta keskeytyi maanantaina, kun verkkokaupasta tunnettu Amazon sulki sen käyttämän pilvipalvelun.

Amazon perusteli päätöstään sillä, että Parlerissa on paljon väkivaltaan kannustavaa sisältöä. Näin se rikkoo palvelun käyttöehtoja.

Aiemmin teknologiayhtiöt Apple ja Google olivat poistaneet Parlerin sovelluskaupastaan. Teknologiajätit perustelevat Parlerin vastaisia toimia sillä, että sovellus ei ole tehnyt riittävästi väkivaltaan yllyttävien sisältöjen poistamiseksi.

Yhtiöiden mukaan väkivaltainen sisältö voisi johtaa vastaaviin tapahtumiin kuin viime viikon kongressin väliaikainen valtaus, mediayhtiö CNN kertoo.

Vapaan ilmaisun kenttä

Parler on sosiaalisen median viestintäsovellus, joka muistuttaa Twitterin ja Instagramin yhdistelmää. Se on erityisesti äärioikeiston ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannattajien suosiossa.

Parler kuvaa itseään "puolueettomaksi sosiaaliseksi mediaksi". Sen nyt jo suljetuilla kotisivuilla se luonnehti itseään paikaksi, jossa käyttäjät voivat "puhua vapaasti ja ilmaista itseään avoimesti pelkäämättä poistamista mielipiteidensä takia", CNN uutisoi.

Parlerin käyttäjämäärät ovat olleet hyvin pieniä verrattuna perinteisiin sovelluksiin, mutta sen suosio on kasvanut viime aikoina. CNN:n mukaan Parler oli ladatuin sovellus marraskuun alkupuolella, kun useat yhdysvaltalaiset valtamediat julistivat Joe Bidenin presidentinvaalien voittajaksi.

Kongressin valtausta suunniteltiin Parlerissa

Parlerin kasvun takana on Facebookin, Twitterin ja joidenkin muiden sosiaalisen median sovellusten päätös alkaa estää harhaanjohtavan tiedon ja vaalivilppisyytösten levittämistä. Esimerkiksi Twitter on poistanut monia Trumpin viestejä vaalien jälkeen, ja viime viikolla se poisti presidentin tilin kokonaan. Facebook on sulkenut presidentin palvelustaan toistaiseksi.

Sosiaalisen median jättien tiukemman linjan takia monet Trumpin kannattajat ovat siirtyneet Parlerin käyttäjiksi. Se on tarjonnut alustan, jossa omat näkemyksensä voi tuoda avoimesti esille ilman sensuroinnin pelkoa.

Esimerkiksi viharyhmä Proud Boysin jäsenet ja salaliittoteorioita jakavan QAnonin ja valkoiseen ylivallan kannattajat ovat levittäneet palvelussa avoimesti rasistisia näkemyksiään. Useissa Parlerin profiilikuvissa esiintyi CNN:n mukaan hakaristejä.

Sovellusta on käytetty myös Trumpia tukevien tapahtumien järjestämiseen. Esimerkiksi viime keskiviikon kongressin valtausta oli suunniteltu Parlerissa.

Apple sanoi CNN:n mukaan, että sovelluksen päivityksissä on paljon "suoraa väkivallalla uhkailua ja yllyttämistä laittomaan toimintaan".

Trumpin kannattajien lisäksi monet konservatiiviset poliitikot ja mediapersoonat ovat alkaneet suosia Parleria. Samalla he ovat kannustaneet Trumpin tukijoita hylkäämään perinteiset sovellukset, kuten Twitterin, kertoo CNN.

Muun muassa Trumpin uskollinen tukija senaattori Ted Cruz ja Trumpin poika Eric Trump käyttävät sovellusta. Twitteriin ahkerasti kirjoittanut Trump ei ole liittynyt Parleriin.

Käyttökatkoksesta tulossa ennakoitua pidempi

Parlerin on perustanut Rebekah Mercer , John Matze ja Jared Thomson vuonna 2018.

CNN:n mukaan Mercer on konservatiivien rahoittaja, jonka tarkoituksena oli luoda neutraali sananvapauden palvelu, jossa käyttäjien tiedot on suojattu.

Hän on rahoitusalalla työskentelevän Robert Mercerin tytär. Robert Mercer on yksi nyt jo toimintansa lopettaneen analytiikkayhtiö Cambridge Analytican perustajista.

Mercerit ovat Trumpin ja konservatiivisten näkemysten merkittäviä tukijoita.

Kun Amazon sulki Parlerin käyttämän pilvipalvelun, sovelluksen on hankittava uusi palveluntarjoaja. Viikonloppuna Parlerin toimitusjohtaja John Matze sanoi, että sovelluksen käyttökatko kestää noin viikon. Maanantaina hän arvioi, että käyttökatkosta tulee pidempi, koska monet liikekumppanit ovat vetäneet tukensa yritykseltä.

CNN:n arvion mukaan Parlerilla voi olla vaikeuksia suosion kasvattamisessa ja ylläpitämisessä, vaikka se löytäisi uuden palveluntarjoajan.

Pienillä toimijoilla on huomattavasti somejättejä niukemmat resurssit kehittää palveluaan, ja lisääntyvät käyttäjämäärät voivat aiheuttaa teknisiä ongelmia. Uusilta alustoilta puuttuu usein myös ominaisuuksia, joihin somen käyttäjät ovat tottuneet.