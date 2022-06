Televisio: Naiset kasvattavat toisiaan ja miehet roikkuvat mukana sunnuntai-illan elokuvassa, jossa matkataan kohti Kainuuta

Äkkilähtö

*** Piti mennä Ranskaan, lähdettiinkin Kainuuseen: kiinteistönvälittäjä Katrin vastaisku petolliselle miehelle hieman mutkistuu. Surkuhupaisaltahan se kuulostaa, ja samaa lajia on Tiina Lymin esikoiselokuvassa luvassa jatkossakin.

Kun 8-vuotias Anna karkaa naapurin narkkarikodista, joutuu omiin asioihinsa keskittynyt Katri kuskaamaan tätä mummon hoiviin. Niin saadaan kolmen sukupolven lujaluontoiset naiset saman katon alle. Lotta Kaihua , Eedit Patrakka ja Marja Packalén ovatkin draamakomedian kantavia voimia.

Takaa-ajajista on riesaa, mutta Katri löytää itsestään jonkinlaisia äidin aihioita, ja pieni Anna voi hetkittäin elää sitä lapsuutta, joka häneltä on viety. Elokuvan mieshahmoihin eivät tekijät ole osanneet tai viitsineet samaan tapaan satsata. Mukana roikkuvat Antti Holma , Ville Tiihonen ja Jussi Vatanen . (Suomi 2016)

Jackie

**** Presidentti John F. Kennedy salamurhataan Dallasissa marraskuussa 1963. Natalie Portman tulkitsee tarkkuustyönä Jacqueline Kennedyä , joka järkytyksen keskellä kokoaa elämänsä palikat uudelleen. (USA 2016)

Warrior

**** Tom Hardy on Tommy, joka merijalkaväen ja synkkien vuosien jälkeen palaa kotipuoleen. Entinen lahjakas painija aikoo ryhtyä tienaamaan rankoissa vapaaotteluissa. Nick Nolte on pulloon kompastunut isä Paddy, jota Tommy pyytää valmentajakseen. Joel Edgerton on samoilla linjoilla velipoika Brendanina.

Siltä pohjalta ei ole varsinainen yllätys, että Gavin O’Connorin ohjaamassa perhedraamassa testosteroni suorastaan roiskuu. Niin tekevät tosin hieman herkemmätkin hormonit. Kaipuu kaihertaa: käsistä lipuneen elämän, anteeksiannon ja sen perheen, joka joskus menetettiin. Reseptissä on tujaus Sylvester Stallonen ensimmäistä Rockya . (USA 2011)

Pekka Eronen