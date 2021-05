Televisio: Poppanen saa seuraajan

Yle Teema & Fem klo 21.00

Nelonen klo 21.00

Sub klo 21.00

Tully

HHHH Ohjaaja Jason Reitman ja käsikirjoittaj a Diablo Cody kertoivat Junossa hämmästyttävän kypsästä nuoresta naisesta. Semmoinen on myös Tullyn nimihenkilö. Charlize Theron on rättiväsynyt kolmen lapsen äiti Marlo, jonka univelkaa helpottamaan veli hommaa lastenhoitajan. Tyttömäinen energiapakkaus Tully ( Mackenzie Davis ) pelmahtaa taloon kuin lastensadun Maija Poppanen. Sitä mukaa kuin roina vähenee kuvista, alkaa Marlonkin olo helpottaa. Pohjimmiltaan on kyse vanhemmuuden ja perheen voimavaroista. Aviomiestä esittää Loudermilk -sarjan R on Livingston . Ensiesitys. (USA 2018)

Yösyöttö

HHH Univaje rassaa myös Marja Pyykön ohjaamassa komediassa. Se kertoo Eve Hietamiehen romaanin pohjalta toimittaja Antista, joka jää vastasyntyneen vauvan kanssa kaksin, kun äiti karauttaa paniikissa etelään. Isyyttään säikähtävä, puolitaitoinen miehenpolo on kovin eilispäiväinen hahmo, mutta onneksi elokuva ei jämähdä vaipparalliin ja pukluntuoksuun.

Parasta on luontevan lämmin suhde, joka Petteri Summasen ja taaperon välille kehittyy. Juha Muje on vaari. (Suomi 2016)

Gran Torino

HHHH Clint Eastwood ei tullut nuorempana tunnetuksi minään suupalttina ja tyhjän virnuilijana. Vanha linja pitää yhä jännäridraamassa, jossa leski ja Korean sodan veteraani Walt Kowalski mököttää kuistillaan tasapuolisesti kaikille, jotka sattuvat ohi kulkemaan. Nuori pappi maanittelee vanhaa jäärää turhaan ripille, sillä tämä säästää herkemmät tunteet vuoden 1972 Ford Gran Torinolle. Tilanne käy kuitenkin henkilökohtaiseksi, kun naapurin aasialaisperheen joutuu vaaraan. Kakkosvaihteella köröttelevä Gran Torino olisi arvatenkin keskinkertaisempi elokuva, jos pääroolissa olisi joku muu konkaritähti kuin Eastwood. Mutta kun ei ole. (USA 2008)

Pekka Eronen