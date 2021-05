Televisio tänään: Inhimillinen tuikahdus painajaisessa – Viggo Mortensen ja Kodi Smit-McPhee vaeltavat isänä ja poikana alakuloisissa maisemissa

Tie

★★★★ Kaikki on suhteellista. Jos maailmasta on sammutettu valot, voi pienikin inhimillinen tuikahdus lämmittää. Niitä hetkiä pitää John Hillcoatin ohjaamassa Cormac McCarthy -sovituksessa odottaa hartaasti, mutta kyllä ne sitten koskettavatkin. Jonkin tarkemmin määrittelemättömän suurtuhon on ihmiskunta saanut lopulta aikaiseksi. Autioissa, hedelmättömissä maisemissa raahustaa jokunen kovia kokenut hahmo ja kannibaaleiksi taantuneita kammotuksia. Viggo Mortensen ja Kodi Smit-McPhee ovat isä ja poika, jotka vaeltavat alakuloisesti kohti rannikkoa. Charlize Theron, Robert Duvall ja Guy Pearce liittyvät alakuloiseen vaellustarinaan. (USA 2009)

TV2 klo 21.00

Kaupunki-Cowboyt

★★★ Amerikassa cowboyn hahmoon ja elämään liittyy vähän samanlaisia vapauden, yhteisyyden ja alkuperäisyyden mielikuvia kuin meillä pitkiin vaelluksiin tai kalareissuihin. Niiden houkuttelemana myös Billy Crystal ja muut cityheput lähtevät Ron Underwoodin komediassa maistamaan karjapaimenen elämää. Elämyksiä tulee ensi alkuun lähinnä kipeiden kankkujen verran, mutta totta kai mielet muuttuvat. Tunnelman ja koko elokuvan pelastus on vanha louhikkonaama Jack Palance porukan erämaaoppaana. (USA 1991)

Fox klo 21.00

Boy Erased

★★★ Amerikkalaisittain on varmaan luonteva ajatus, että pastori on toiselta viraltaan autokauppias. Tuote kuin tuote, kauppa kuin kauppa. Joel Edgertonin draamassa Russell Crowe on sen lajin hengenmies, ja Nicole Kidman hänen vaimonsa. Varsinainen keskushenkilö on kuitenkin Jared. Lucas Hedges koskettaa teininä, jonka homous on Amerikan raamattuvyöhykkeellä semmoinen kauhistus, että poika lähetetään kristilliselle eheytymisleirille – vaikka särkemisleiri olisi oikea termi paikalle, jonka pomon roolissa ohjaaja itse mesoaa. Touhun kipeydestä ei jää epäilyksiä, mutta muutoin perhetarinan kulmia ja särmiä hiotaan liikaa. Ensiesitys. (USA 2018)

TV5 klo 21.00