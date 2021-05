Televisio tänään: Itsekkäiden aikuisten perhe tekee Aljosasta lähes orvon omassa kodissaan

Yle Teema & Fem klo 22.15

TV5 klo 22.00

Sub klo 22.35

Rakkautta vailla

**** Golden Globella palkitun Leviathanin ohjaaja Andrei Zvjagintsev kertoi puolikypsien ihmisten perhetarinaa vuoden 2011 elokuvassaan Jelena . Kuusi vuotta myöhemmässä perhedraamassa Ksenian ( Marjana Spivak ) ja Borisin ( Aleksei Rozin ) liitto on murenemassa käsiin. Itsekkäiden aikuisten kriiseillessä 12-vuotias Aljosa ( Matvei Novikov ) on melkeinpä orpo omassa kodissaan. Kesken kotiriidan poika katoaa. Vanhemmuus merkitsee vastuuta. Siitä ohjaaja Zvjagintsev onnistuu kertomaan yksityisellä ja yleisellä tasolla. Ollaan maassa, jossa vastuun kantajista ei ole tungosta. (Venäjä 2017)

Last Knights

** Kazuaki Kiriyan ohjaama fantasiaseikkailu murjottaa ja kolistelee miekkaa jossakin Game of Thronesin jättämissä kavionjäljissä – joista aina välillä molskahtaa tahattoman huumorin vallihautaan. Clive Owen on soturi Raiden, joka tarpoo joukkoineen aika lailla keskiajan näköisenä aikakautena. Kunnia on siellä kova juttu, ja sitä hän mestarinsa Bartokin ( Morgan Freeman ) vuoksi puolustaa. Taistelukohtauksissa näkyy itämainen vaikutus. (Tsekki/Etelä-Korea 2015)

Baby Driver

**** Semmoisia rikosleffoja, joissa ajetaan autolla lujaa, on tehty ruuhkaksi asti. Edgar Wrightin ohjaama Baby Driver kuitenkin onnistuu kaasuttelemaan edeltäjiensä välistä näyttävästi maaliin. Ansel Elgort esittää Babya, joka maksaa vanhaa velkaansa rikollispomolle ( Kevin Spacey ) kuskaamalla konnia keikoilla. Jaksot ovat aivan niin ärhäköitä kuin lajiin kuuluukin, mutta juuri keskushenkilö erottaa Baby Driverin monista kaltaisistaan. Tuntuu, että nuorukainen elää irti muusta maailmasta ja omilla taajuuksillaan, koska kuulokkeet tuuppavat poppia korviin. Syynä on silti pikemminkin tinnitus kuin kainous. Lily James on soma Debora. (USA 2017)

Pekka Eronen