Televisio tänään: Ystävyys, yhteistyö ja kahvinkeitin – Aki Kaurismäki kääräisee kaihoa hersyvään pakettiin 

Pidä huivista kiinni, Tatjana!

★★★★ Tunti on ihan riittävä mitta elokuvalle, jos laji on hallussa. Aki Kaurismäki ehti siinä ajassa kääräistä reissutarinaa, kainoa kaihoa ja YYA-muistelmaa samaan, hersyvään pakettiin. Eikä edes värikuvia tarvittu. Mato Valtonen ja Matti Pellonpää ovat kahvi- ja kossusiepot suomalaismiehet, jotka saavat Kati Outisen ja Kirsi Tykkyläisen esittämät virolais- ja venäläisnaiset kyytiin. Kansat lähentyvät vakuuttavammin kuin sadoissa juhlapuheissa yhteensä. Liikuttavan vaitonainen ravintolailta ja Pellonpään puhetsunami kuuluvat tähtihetkiin. (Suomi 1994)

Yle Teema & Fem klo 23.10

Megalodon

★★ Jos miljoonia vuosia sitten merissä mellastanut suurihammashai löysi tarpeeksi esihistoriallista syötävää, se saattoi kasvaa liki parikymmenmetriseksi. Pitihän pedosta sitten myös elokuva tehdä. Ikärajasyistä Jon Turteltaubin ohjaamasta toimintajännäristä tuli kuitenkin turhan säyseä rymistely. Alan ykköskalju Jason Statham on tavallisen ärhäkkä pelastussukeltaja, jonka tutkija ( Winston Chao ) pestaa pelastamaan sukellusveneen väkeä ison hirmun hampailta. Ensiesitys. (USA/Kiina 2018)

Sub klo 21.00

All Is Lost

★★★★★ Jos on Jason Statham vaitonainen mies, niin on totta vie tämän elokuvan Robert Redfordkin . Ja merihätä monin verroin riipaisevampaa, vaikkei ulapalla jättiläishai polskikaan. J.C. Chandorin ohjaama henkiinjäämiskamppailu on kouluesimerkki tehokkaan säästeliäästä elokuvakerronnasta. Redford on vanha purjehtija, joka törmää avomerellä ajelehtivaan konttiin. Vene vuotaa, ja jatko on lujaa taistelua elämästä. Aava ulappa, avara taivas ja yksinäinen merenkävijä keräävät vertauskuvallista painoa. Tulkintaa ei tyrkytetä, mutta ihmisen yksinäisyydestä, elämän hauraasta langasta ja kuolevaisuudesta ehtii tulla montakin asiaa mieleen. (USA 2013)

TV5 klo 21.00