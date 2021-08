Televisiossa: Gena Rowlands läikkyy kriisissä kolmen pienen lapsen äitinä – roolityö vakuuttaa torstai-illan elokuvassa

Naisen parhaat vuodet

***** On maailma muuttunut. John Cassavetesin elokuva oli vielä 1970-luvulla poikkeus, kun se uskalsi paneutua eläytyen ja ilman kompromisseja naisen mielenterveyden järkkymiseen. Patriarkaaliset patenttivastauksetkin loistavat siitä poissaolollaan. Tänään on vaikeaa hahmottaa, kuinka radikaali ohjaajan vaimon Gena Rowlandsin vakuuttava roolityö aikanaan olikaan. Mabel on kolmen pienen lapsen äiti Los Angelesista ja tahtoo olla duunarimiehelleen mieliksi, mutta murenee arjen paineissa. Puolisoa esittää tv-poliisi Columbona tuttu Peter Falk , joka piti elokuvan aihetta niin tärkeänä, että laittoi siihen likoon omiakin rahojaan. (USA 1974)

Tulkki

*** Tulkilla kuuluukin olla herkkä korva ihmisten puheille, mutta Sydney Pollackin jännityselokuvassa se vie hengenvaaraan. Nicole Kidman on Silvia Broome, joka tulkkaa kansainvälisiä keskusteluja YK:n päämajassa New Yorkissa. Pian hän ohimennen kuulee pari lausetta yhden valtionpäämiehen murhahankkeesta. Kidman tekee roolin taidolla ja tyylillä, ja Sean Penn tarjoaa agenttina hyvää tukea. (USA 2005)

Mafiaveljet

***** Ei kunniaa, ei myyttistä hehkuttelua, ei kompromisseja: Martin Scorsesen elokuva riisuu mafiatouhuista kaiken mahdollisen arvovallan. Roistot ovat roistoja ja rikos on rumaa. Nicholas Pileggin kirjaan ja tositapahtumiin pohjautuva gangsterimuistelma on ankara potku Francis Ford Coppolan Kummisedän (1972) turpeaan nilkkaan. Ray Liotta tulkitsee kovilla kierroksilla italialais-irlantilaista Henry Hilliä , joka painaa uraa Brooklynin mafiassa. Scorsese houkuttelee katsojan ensin hekottelemaan konnien kanssa ja iskee sitten luun kurkkuun. Robert De Niro ja Joe Pesci antavat rikollisesta elämäntavasta mallia viimeisen päälle. (USA 1990)

Pekka Eronen