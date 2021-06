Televisiossa: Hissukasta koulitaan naistenmiestä lauantai-illan tv-elokuvassa

Ava klo 21.00

Nelonen klo 16.10

C More

Hölmö hullu rakkaus

*** The Officen eli Konttori-sarjan pomo Michael Scott on sekä itsekäs pölvästi että hellyttävä reppana. Rooli ei ole helppo, mutta Steve Carell on tasapainoillut siinä herkullisesti.

Glenn Ficarran ja John Requan komediassa kiikkulauta kallistuu vahvasti hellyttävyyden suuntaan. Carellin esittämä Cal on keski-ikäinen hissukka, josta vaimo ( Julianne Moore ) otti eron – kodin ja lasten kera.

Ryan Gosling on nuorempi pelimies Jacob, joka tapaa baaritiskillä Calin ja alkaa koulia tästä naistennaurattajaa. Noloja tilanteita ei voi estää, mutta siinä sivussa tasapaksua elämää ravistellaan terveellisesti. (USA 2011)

Gnoomit

** Kesä on puutarhatonttujen juhla-aikaa. Suomalaistenkin pihojen kaunistukset ja naapureiden silmänilot saivat ohjaaja Peter Leponiotisilta ja Netflixiltä oman animaatioseikkailun. Monet muut – ja paremmat – leffat tulevat mieleen tarinasta, jossa tontut kutsuvat talon uuden asukkaan Cholen mukaan taisteluunsa kummia pikku monstereita vastaan. Vauhtiin päästään, mutta itse puutarhatontuista irtoaa turhan miedosti hupia. Suomea kumminkin puhutaan. (USA/Kanada 2017)

The Beast Must Die

**** Dome Karukosken ohjaama brittiläinen rikossarja käynnistyy kostoa ja kuolemaa vannoen. Uho tuo mieleen jonkun Stallone -leffan, mutta jatko tekee tunnekuohusta ymmärrettävämpää. Joku ajoi Wightin saaren dramaattisissa maisemissa pienen pojan yli ja pakeni paikalta. Pojan äiti Frances jättää opettajan työnsä, jotta voi napata surmaajan. Henkilökuviot rakennetaan määrätietoisesti. Cush Jumbo on Frances, joka turhautuu poliisin saamattomuuteen ja tempoilee surun sekä kostonhalun välillä. Mad Menissä ja Chernobylissä loistanut Jared Harris tyypittelee vastenmielisen bisnestyypin. Billy Howle kipuilee lontoolaisena poliisina. (Britannia 2021)

Pekka Eronen