Televisiossa keskiviikkona: Elämän pakolaiset kohtaavat junassa matkalla Helsingistä Ouluun

Kääntöpiste

TV2 klo 21.00

**** Junamatka on elokuvallisesti tehokas tapa liittää ihmiskohtaloita yhteen. Esimerkiksi Richard Linklaterin kulttielokuvassa Rakkautta ennen aamua (1995) ja Juho Kuosmasen Hytti nro 6:ssa (2021) juna muuttaa päähenkilöiden elämän. Simo Halisen jännitysdraama on samaa maata.

Angolalainen Francis ( David Nzinga ) ja vaikeuksiin joutunut kuntosaliyrittäjä Jere ( Samuli Vauramo ) matkaavat Helsingistä Ouluun, jossa heidän kohtalonsa kietoutuvat yhteen yksinhuoltaja-näyttelijä Veran ( Laura Birn) kanssa. Jokainen on jollain lailla pakolainen, kotimaan tai elämän. Inhimillisyyden tuikahdukset lämmittävät pohjoisen talven huurtamaa kaupunkia. (Suomi 2018)

Stefan Zweig – Jäähyväiset Euroopalle

Yle Teema & Fem klo 22.00

**** Itävaltalainen Stefan Zweig tunnetaan varsinkin novellistaan, josta tehtiin Hollywoodissa klassikko Kirje tuntemattomalta naiselta (1948) ja Suomessa vihlova Valkoiset ruusut (1943). Arjesta irti ollaan molemmissa. Samaan juutalainen kirjailija ( Josef Hader ) syyllistyy myös Maria Schraderin alakuloisessa draamassa. Maanpaossa hänellä on vaikeuksia hahmottaa Hitlerin vaaraa. (Saksa 2016)

Juliet, Naked

Liv klo 21.00

**** Rose Byrne on museokuraattori Annie, joka kitkuttaa suhteessa Chris O’Dowdin esittämän Duncanin kanssa. Tämä on musanörtti, jonka antaumus ei tunnu enää niin viehättävältä kuin silloin joskus. Duncanin isoin intoilu kohdistuu julkisuudesta vetäytyneeseen amerikkalaiseen rokkariin Tucker Croween. Kun tämä tuleekin mutkien kautta vastaan, alkaa elämä kiinnostaa itse kutakin. Nick Hornby on usein kuvannut kirjoissaan miehisiä pakkomielteitä ja fanikulttuuria, mutta Jesse Perezin filmisovitus tuntuu tuoreelta, koska se osaa ottaa naisen näkökulman mukaan. Kutkuttelevan kolmiodraaman siitä tekee sopivasti räjähtänyt Ethan Hawke . (USA 2018)

Pekka Eronen