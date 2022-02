Televisiossa keskiviikkona: Korealaiset kohtaavat novelleissa, joiden hetkissä on tilaa hengittää

Nainen joka juoksi karkuun

Yle Teema & Fem klo 22.55

Parasiten neljä Oscaria pari vuotta sitten eivät olleet mikään onnenkantamoinen. Korealainen elokuva rynnistää vähän joka lajissa. Pienieleisten draamojen ahertaja Hong Sang-soo esitellään saman tien kahdella elokuvalla. Ensimmäisessä nainen nimeltä Gam-hee ( Kim Min-hee ) tapaa ystäviään Seoulin liepeillä. Aviomies on työmatkalla, ja hän tunnustaa, ettei ole viiteen vuoteen ole ollut tästä erossa päivääkään. Lievää itsepetoksen tuoksua on ilmassa, vaikka keskustelut ystävällisessä sävyssä sujuvatkin. Ja aina mies tavalla tai toisella häiritsee.

Ohjaaja Hong tekee elokuvansa pikemminkin vaiston kuin tiukkojen käsikirjoitusten varassa. Paljoa ei tapahdu, mutta hetkissä on tilaa miettiä ja hengittää. Jos niiden virtaan pystyy liittymään, alkavat luonteet, salaisuudet ja sukupuolten väliset kuviot paljastua kuin ranskalaisen Eric Rohmerin elokuvissa ikään. Ensiesitys. (Etelä-Korea 2020)

Esittely

Yle Teema & Fem klo 0.10

*** Myös Hong Sang-soon toisessa filminovellissa kevyesti sujuvat kohtaamiset houkuttelevat päättelemään vähän enemmän. Ensiesitys. (Etelä-Korea 2020)

Takaa-ajajat

Sub klo 22.45

*** Kaikki on suhteellista. Stuart Bairdin ohjaama elokuva on toimintajännäriksi aika keskitempoinen. Toisaalta jos illan korealaisdraamoihin vertaa, se paahtaa eteenpäin kuin Saksan Günther autobahnillaan. Elokuvasta Takaa-ajettu (1993) tuttu liittovaltion sheriffi Samuel Gerard ei jahtaa nyt Harrison Fordin esittämää miespoloa, vaan veritöistä epäiltyä entistä CIA-miestä Mark Sheridania. Kyllä siitä aika tiukka mittelö saadaan, kun Tommy Lee Jones kiskoo koko elokuvaa ajokoiran karismallaan. Karismaattiseksi lisäpeluriksi lähetetään Robert Downey Jr.:n esittämä agentti Royce. Syyttömänä miehenä pinkoo tällä kertaa Wesley Snipes . (USA 1998)

Pekka Eronen

kriitikko