Televisiossa maanantaina: Tervo paketoi rähmällään olon vuodet sarjaksi, jossa on särmää

Kylmän sodan Suomi

TV1 klo 20.00

**** Kellekään ei taida tulla yllätyksenä, että Jari Tervolla on sana hallussa. Kylmän sodan Suomesta ja maailmasta hän laukoo näin: "Pieni pohjoinen maa suuren Neuvostoliiton naapurissa valitsi sopeutumisen, mikä merkitsi myös luopumista totuudesta." Niinpä maa oppi valehtelemaan itselleen. Tervon toimittamassa ja Marjo Vilkon käsikirjoittamassa sarjassa muistellaan, kuinka se tapahtui.

Rauhanteosta edetään vaaran vuosiin, jolloin presidentti J.K. Paasikiven joustava idänpolitiikka vaihtui Urho Kekkosen aktiiviseen myötäilyyn. Kylmän sodan Suomessa on paitsi särmää ja ajankuvaa, myös mittaa. Sikälikin se tuo mieleen Tervon paksut, perinpohjaiset kirjat. Haastateltavina kuullaan historiantutkija Liisa Lalua , ohjaaja Kari Heiskasta ja monia muita.

Tyttökuningas

TV1 klo 22.10

** Historiallinen draama Ruotsin kuningatar Kristiinasta oli pettymys Mika Kaurismäeltä . Kiinnostava aihe ja Turun linnan komeat puitteet eivät riittäneet, kun kansainvälinen tuotanto ja englanninkielinen vuoropuhelu kangistivat kokonaisuutta. Nimiroolissa on Malin Buska . (Suomi/Saksa 2015)

Laitakaupungin valot

Yle Teema & Fem klo 15.05

**** Kaurismäen veljeksistä Aki on alusta alkaen ollut tasalaatuisempi. Elokuvallinen maailma on ehyt ja uskollinen myös Laitakaupungin valoissa , vaikka traaginen petostarina poikkeaakin hyvien sydänten lämminhenkisistä duunaritarinoista. Mies vailla menneisyyttä vaihtuu Mieheksi vailla tulevaisuutta. Jotenkin valmiiksi riutuneen oloinen Janne Hyytiäinen on yksinäinen yövartija Koistinen, jota höynäyttämään rikollispomo ( Ilkka Koivula ) komentaa Maria Järvenhelmen esittämän Mirjan. Kaurismäki jätti tällä kertaa vitsit ja nostalgian väliin. Kovia kokeva Koistinen ei voi painaa päätään Virran Olalle. Alle osuu vain katukiveä. (Suomi 2006)

Pekka Eronen

kriitikko