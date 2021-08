Televisiossa perjantaina: Melkein kuin peribrittiläinen murhafarssi

Intruder - Kutsumaton vieras

Aikuisten kelpo kansalaisten ystäväporukka istuu iltaa Rebeccan ja Samin muhkeassa design-kodissa. Kun on käyty nukkumaan, pari nuorta murtovarasta tunkeutuu taloon. Kun nämä yrittävät paeta, Sam ryntää toisen perään ja puukottaa tämän kuoliaaksi. Se ei ole viimeinen tolkuton teko Gareth Tunleyn ohjaamassa neliosaisessa brittisarjassa. Kyseessä on periaatteessa jännäri, mutta hämmästyttävän monta kertaa käsikirjoitus lipsahtaa jonnekin, josta ei peribrittiläinen murhafarssi ole enää kaukana. Varsinkin Samia esittävä Tom Meeten säntäilee kuin Fawlty Towersin, eli Pitkän Jussin majatalon, John Cleese. Käyhän se huumorista. Elaine Cassidy on Rebeccana kovempi luu. (Britannia 2021)

A Score to Settle

** ** Syyttömänä istunut Frank Carver hautoo kostoa pettäjilleen. Koska roolissa on , läikkyy malja kohta vähintäänkin henkisesti. ohjaama tiukan budjetin toimintajännäri olisi muuten Cagen viime vuosille tyypillistä yhden miehen showta, mutta Frankin aikuiseksi venähtänyttä poikaa esittävä värittää kaavaa. Ensiesitys. (USA 2019) Syyttömänä istunut Frank Carver hautoo kostoa pettäjilleen. Koska roolissa on Nicolas Cage , läikkyy malja kohta vähintäänkin henkisesti. Shawn Kun ohjaama tiukan budjetin toimintajännäri olisi muuten Cagen viime vuosille tyypillistä yhden miehen showta, mutta Frankin aikuiseksi venähtänyttä poikaa esittävä Noah Le Gros värittää kaavaa. Ensiesitys. (USA 2019)

Uinu, uinu, lemmikkini

*** Vuonna 1983 julkaistu Pet Sematary on Stephen Kingin romaaneista riipaisevin, sillä karmeiden käänteiden pohjalla vihloo perhetragedia. Mary Lambertin filmisovitus ei saa kirjasta läheskään kaikkea irti, mutta välillä yhden perheen pakahdus, zombihivutus ja musta huumori osuvat toimivasti yhteen. Kun rekan alle jäänyt kissa viedään vanhalle intiaanien hautausmaalle, se töpöttelee kohta omin jaloin takaisin. Entä sitten, kun koetaan paljon raskaampi menetys? Legendojakin on läsnä, kun tehokkaan tunnuslaulun paiskoo Ramones, ja naapurin setää esittää vanhan Me hirviöt -sarjan Fred Gwynne . King itse tekee pikku roolin pastorina. (USA 1989)

Pekka Eronen