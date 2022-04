Televisiossa sunnuntaina: Harriet Tubmanin sankaritarina kerrotaan hätäillen

Harriet

TV5 klo 21.00

*** Harriet Tubman syntyi orjaksi 1820-luvulla, mutta onnistui pakenemaan kohtaloaan vapauteen Amerikan pohjoisosiin. Siinä olisi sankarikertomusta ja jännitystä jo kyllin, mutta Tubman auttoi vielä satoja muita tekemään samoin. Hän osallistui myös sisällissotaan ja ajoi myöhemmin naisten äänioikeutta.

Rohkea nainen on todellakin elokuvansa ansainnut, ja Kasi Lemmons tarttui huimaan tarinaan. Cynthia Erivo hehkuu nimiroolissa vakaumusta ja silkkaa sisua, mutta elämäkerrasta olisi voinut tulla parempikin. Tyypilliseen tapaan tekijät pikakelaavat tosielämän henkilön käännekohtia ja tekevät elokuvasta luettelon.

Turhan tuhdilla musiikilla kehystetty sankarikuva jää etäiseksi, muotokuvaksi museon seinään. Historian vyöryn ja suurten tunteiden takaa ei oikein ihminen erotu. Ensiesitys. (USA 2019)

Deepwater Horizon

Sub klo 21.00

*** Sankareihin keskittyy myös Meksikonlahden vuoden 2010 öljykatastrofia muisteleva katastrofielokuva. Mark Wahlberg ja Kurt Russell sinnittelevät duunareina, jotka yrittävät pelastaa ympäristötuhon alta sen, mitä pelastettavissa on. (USA 2016)

Hurricane Heist

TV2 klo 21.00

*** Suuren mittakaavan raharyöstö on vaarallista hommaa, mutta Rob Cohenin toimintajännäri säestää sitä vielä luonnonvoimilla. Toby Kebbell on meteorologi Will, joka turhaan yrittää varoittaa Alabaman viranomaisia lähestyvästä hirmumyrskystä. Rikolliset sen sijaan uskovat ilmapuntaria. He päättävät käyttää kaikkien aikojen myräkkää hyväkseen ja iskeä liittovaltion rahasäilöön. Idea on tolkuton, mutta juuri semmoisten parissa Fast and Furious -ohjaaja on päivätyönsä tehnyt. Kaikessa tehostemylläkässään ja vanhakantaisessa rymistelyssään Hurricane Heist tähtää yhteen asiaan: antamaan kyytiä katsojalle. Sitä kieltämättä saadaan. (USA 2018)

Pekka Eronen

kriitikko