Televisiossa sunnuntaina: Kylmä miljardööri piti rahansa elokuvassa, jota Kevin Spaceyn piti tähdittää

All the Money in the World

★★★ Tämä on se elokuva, josta Kevin Spaceyn roolityö pyyhittiin ahdistelukohun myötä pois. Tilalle astui pikakomennuksella 88-vuotias Christopher Plummer, mutta sisäistetyltä miljardööri J. Paul Gettyn kitupiikkihahmo tuntuu. Jäänkylmä rahamies ei suostu maksamaan penniäkään, kun oma pojanpoika vuonna 1973 kidnapataan raikulireissullaan Italiassa. Tositapaus on tuttu myös HBO-sarjasta Trust , mutta Ridley Scott painottaa tarinan toisin. Enemmän on esillä siepatun pojan ( Charlie Plummer ) äiti Gail, jonka rooliin Michelle Williams pakkaa vakuuttavaa epätoivoa. Mark Wahlbergin melko joutava ex-agenttihahmo saa sen sijaan turhankin runsaasti huomiota. (USA 2017)

Oblivion

★★★ Maapallo on tärvelty. Paikalla ovat vain saattohoitajat Jack ( Tom Cruise ) ja Victoria ( Andrea Riseborough ). Heidän on tarkoitus olla ne viimeiset, jotka sammuttavat valot. Scifi-elokuvan autiot lopunajan maisemat puhuttelevat yhä, mutta tarina toivosta ja petoksesta ei oikein hetkauta, kun ohjaaja Joseph Kosinskilla on kiire viimeisen taiston toimintakohtauksiin. (USA 2013)

Wimbledon

★★★ Tukholman avoin tennisturnaus Stockholm Open päättyi eilen. Perinteitä riittää, sillä se on vanhin edelleen pelattava sisäkenttäturnaus. Vielä vanhempi on ulkokenttien Wimbledon. Richard Loncraine ohjasi sinne sijoittuvan yhdistelmän urheiludraamaa ja romanttista komediaa. Ei elokuvasta mitään ässäsyöttöä tullut, mutta kevyestä väliaikaviihteestä se hyvinkin käy. Paul Bettany on rankingissa tipahtanut Peter Colt, jolla kolmenkympin kalkkiviivakin jäi taakse niin, että pöllähti. Hän kuitenkin pääsee villillä kortilla mukaan Wimbledonin turnaukseen, jossa Kirsten Dunstin esittämä nuori Lizzie Bradbury on kovassa vedossa. (Britannia 2004)

Pekka Eronen