Televisiossa sunnuntaina: Pirullisessa pelissä välienselvittely käy teatterista

Pirullista peliä

TV1 klo 22.25

*** Vuoden 1972 Pirullista peliä ( Sleuth ) oli teatraalinen elokuva, ja Kenneth Branaghin uusintaversio on sitä vähintään yhtä paljon. Johtuisikohan koronasta ja kulttuurikiellosta, että semmoinen ei nyt entiseen malliin rasitakaan? Anthony Shafferin näytelmää ja kahden kovan luokan tulkin työskentelyä on mukavaa seurata edes tv:stä. Michael Caine esitti muinoin nuorta näyttelijää, joka muhinoi kuuluisan rikoskirjailijan vaimon kanssa. Nyt hän on itse se vanha dekkaristi, jonka kutsu nuorelle Jude Law’lle ei tule aivan viattomin aikein. Omat pelinsä on päällä jälkimmäiselläkin.

Sukupolvet kohtaavat ketun- ellei jopa sudenhännät kainalossaan. (Britannia/USA 2007)

Päämääränä Cold Mountain

TV2 klo 21.00

*** Illan filmitähti Jude Law on puuseppä, joka joutuu sisällissodassa Etelän joukkoihin. Papin tytär Nicole Kidman jää kotiin kaihoamaan. Edesmennyt Anthony Minghella oli kuulemma progemiehiä.

Isoa mittaa ja vakaata kehittelyä hän suosi myös omissa elokuvissaan, vaikkei tästä uusi Tuulen viemää sentään tullut. Renee Zellweger on mainio kulkurityttö. (USA 2003)

Ronin

Fox klo 21.00

*** John Frankenheimerin toimintajännärissä välillä tuumitaan, välillä kiidetään silmät viiruina. Mantsurian kandidaatin (1962) ja Toukokuun 7 päivää (1964) -elokuvan ohjaaja oli tosin vuosituhannen vaihteessa taantunut niistä päivistä, jolloin oli poliittisen jännärin mestari. Kylmän sodan jälkeistä hämmennystä tihkui kuitenkin elokuvaan. Amerikkalainen ex-agentti Sam (Robert De Niro ), viileä ranskalainen Vincent ( Jean Reno ), IRA-taustainen Deidre ( Natascha McElhone ) ja muut kansainväliset pelaajat pyörivät mukana, kun arvoituksellista salkkua havitellaan. Nizzan vanhan kaupungin idyllissä kaahataan niin, että ratatouille roiskuu. (USA 1998)

Pekka Eronen

kriitikko