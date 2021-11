Televisiossa tiistaina: Noidat tanssivat koulussaan italialaisen kauhuklassikon uudessa versiossa

Suspiria

**** Suspiria (1977) on italialainen kauhuklassikko, jossa ohjaaja Dario Argento tyylitteli sydämensä kyllyydestä. Maanmies Luca Guadagnino teki neljä vuosikymmentä myöhemmin samannimisen elokuvan, jossa myös nuori nainen saapuu salaisuuksia muhivaan saksalaiseen tanssikouluun. Muutoin uusintaversion kuolemantanssissa on ihan omat askeleet. On terrorismin ja kylmän sodan vuosi 1977. Susie ( Dakota Johnson ) saapuu länsiberliiniläiseen tanssikouluun. Sitä pyörittävät noidat, jotka kaipaavat ihmisuhreja. Karmea juttu, ja järkyttävän väkivaltaiset välähdykset vieraannuttavat katsojaa. Silti ohjaaja näkee paikan naisten hallitsemana väriläikkänä keskellä miesten jakamaa, harmaata suurkaupunkia.

Kolmoisroolin Tilda Swinton ja Chloe Grace Moretz ovat vahvasti mukana. Ensiesitys. (USA/Italia 2018)

Lumotut

**** Sofia Coppolan aistillinen draama on uusintaversio Don Siegelin elokuvasta Korpraali McB (1971), joka esitetään sopivasti Teeman elokuvafestivaalilla ensi perjantaina. Amerikan sisällissota tuo haavoittuneen vihollisen tyttökouluun. (USA 2017)

Kuningas Lear

*** William Shakespearen kuningasdraaman teemat perheestä ja vallasta toistuvat elokuvissa ja sarjoissa jatkuvasti. Parhaillaan ytimessä on HBO:n bisnesdraama Succession . Moderniin aikaan sijoittuu myös Richard Eyren näytelmäsovitus, mikä ei ole paras ratkaisu. Kun vanha kuningas lohkoo Englannin perinnöksi liehitteleville tyttärilleen, tulee väkisinkin turhan vertauskuvallinen, etäinen olo. Taitava näyttelijäkaarti kuitenkin kampeaa kokonaisuuden voiton puolelle. Vaikuttavin on Anthony Hopkins nimiroolissa. Emma Thompson , Emily Watson ja Florence Pugh ovat tyttäriä. Jälkimmäinen esittää rehellistä Cordeliaa. Ensiesitys. (Britannia 2018)

Pekka Eronen