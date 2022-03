Televisiossa tiistaina: Parasta Aira-bileissä on Aira itse

Tango Kabaree

Yle Teema & Fem klo 22.00

** Aira Samulin on merkittävä luonnonvoima, joka on pitänyt liikkeellä paitsi itsensä, myös puolet Suomen kansaa. Hänen ansiostaan jopa puhelintolpasta sahattu suomalainen mies löysi joskus 1980-luvulla lantionsa. Siksi olisi rikos tehdä Samulinista elämäkertaa, jossa viulu vaikenee ja kiikkutuoli narisee. Sikäli oli ymmärrettävää, että Pekka Lehto lähti irrottelemaan.

Ikävä kyllä Tango Kabareen karnevaalirekka rysähtää pajukkoon. Matti Suosalo solkkaa rasittavaa feikkiranskaa seremoniamestarina, joka puuhaa kabareeta Samulinin elämäntarinasta ja -asenteesta. Juhlakalu itse on vilpittömästi ja avoimesti läsnä, mutta yleisessä julkkishälinässä aika harvalla on loppujen lopuksi jotain oikeata sanottavaa ystävästään.

Mannerheimin patsaalla kohdataan A ndy McCoy ja drag-artisti Mega-Paula , välillä höpötetään jostain "Arja Samulinista". (Suomi 2000)

Ihana seikkailu

TV1 klo 12.20

** Toivo Särkkä rakasti tarinoita autonomian ajan Suomesta, mutta jäähyväiselokuvasta tuli vaisu. Pirkko Mannola on toki sirkeä herraskartanon tytär, vaikka järkiavioliitto uhkaakin. (Suomi 1962)

How to Be Single

Sub klo 22.00

** Fifty Shades of Grey -leffat flirttailevat alistamisleikeillä kovin tosissaan. Niistä tuttu Dakota Johnson pääsi Christian Ditterin ohjaamassa sinkkukomediassa vähän nauramaankin. Se on toki positiivista ja ansio. Muutoin renkaat sutivat savessa, vaikka Manhattanilla ollaankin.

Lajin kliseet on opiskeltu, eikä oppimäärää kartutettu siitä eteenpäin. Johnson on hämmentynyt Alice, joka saapuu New Yorkiin ottamaan vähän rennommin ja niin sanotusti löytämään itseään. Johdantokurssin bile- ja sinkkuelämään tarjoaa varsinkin Rebel Wilsonin tutun räväkästi tulkitsema Robin. Tarpeen tullen muistetaan myös liikuttua. Ja tarvehan tulee. (USA 2016)

Pekka Eronen

kriitikko