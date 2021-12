Terapiaa tarvitsee hoitajakin – keskiviikon elokuva on niin taiteellinen, että unohtaa katsojan

Psykosia

** Marie Grahtøn esikoiselokuva on niin taiteellinen, että se unohtaa kutsua katsojan mukaan. En tarkoita tätä pelkästään moitteena. Psykosiassa on uhmakasta omapäisyyttä ja unen tuntua. Kuvat psykiatrisesta hoitolaitoksesta ovat upeita. Ne herättävät mielenkiinnon, mutta sitten se torkkuu taas. Lisa Carlehed on ruotsalainen psykologi Viktoria, joka saapuu sairaalaan hoitamaan itsetuhoista nuorta Jennyä ( Victoria Carmen Sonne ), mutta terapian tarpeessa olisi itse kukin. Tanskalaistähti Trine Dyrholm esittää laitoksen johtajaa. Nykyajassa ollaan, mutta Viktoria näyttää korkeassa kauluksessaan siltä kuin olisi kävellyt paikalle suoraan Sigmund Freudin klinikalta. Pitkät lähikuvat naisen kasvoista tuovat puolestaan mieleen Personan (1966) ja muut I ngmar Bergmanin ruotsalaiset merkkiteokset. Ensiesitys. (Tanska/Suomi 2019)

The Mechanic

*** Palkkamurhaaja Arthurin oppi-isä murhataan. Sitten Arthur tahtoo murhata ilman palkkaa. Simon Westin toimintajännäriä ei voi omista ideoista ylistää, mutta Jason Stathamin kokemus ja pokeri riittävät pitkälle. (USA 2011)

The Doors

*** Yhtyeen nimeltä The Doors muodostivat Ray Manzarek , Robby Krieger, John Densmore ja Jim Morrison . Oliver Stonen elokuva on samanniminen, mutta se keskittyy viimeksi mainittuun. Kieltämättä Morrison oli porukan valokuvauksellisin ja itsetuhoisen rocktähden arkkityyppi. Hänellä oli runoilijan kunnianhimoa ja ääni, joka taipui Kurt Weilin kabareemeiningistä rohevaan bluesiin ja raskaampaan rockiin.

Stone puolestaan on moukarilinjan ohjaaja, jonka jäljiltä hippihommat räjähtävät, rock-keikka on raivokasta rituaalia ja huumeet pöllyävät taivaaseen asti. Val Kilmeriltä irtoaisi tarpeen tullen hienovaraisempaakin roolitulkintaa. (USA 1991)

