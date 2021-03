Terrafamella testataan 80 työntekijää korona-altistumisen takia

Terrafamen akkukemikaalitehtaan työmaalla koronatesteihin on ohjattu noin 80 henkilöä, kertoo Kainuun sote torstaina.

Testatut ovat pääasiassa Kainuun ulkopuolelta. Keskiviikon tartunnan johdosta karanteeniin on määrätty viisi altistunutta.

Vuokatin alueella viikolla 10 lomailleessa seurueessa on ulkopaikkakuntalaisella todettu koronatartunta, jonka johdosta yksi altistunut kainuulainen on asetettu karanteeniin. Koronavilkku on ollut käytössä.

Kainuun prikaati on keskiviikkona ilmoittanut kolmesta uudesta varusmiehen positiivisesta testituloksesta. Yhteensä saman yksikön tartuntaryppäässä on 13 sairastunutta varusmiestä. Lisäksi prikaatilla on yksi vanhempi tartuntatapaus.

Kainuun sote muistuttaa, että koronatestiin pitää hakeutua matalalla kynnyksellä, oireisena tai Koronavilkun hälyttäessä.

Kainuun keskussairaalan drive in -testauksen ajanvaraus palvelee ma-su klo 8 – 19 numerossa 040 165 0020.

Yli kahden metrin turvavälien pitäminen tai kasvomaskien käyttö lähikontakteissa sekä hyvä käsihygienia ovat keskeisiä tartuntariskin vähentämiseksi. Työpaikoilla tulee huolehtia etäisyyksien säilyttämisestä ja muista varotoimista.

Vapaa-ajan toiminnassa ja harrastuksissa suositellaan edelleen lähikontaktien vähentämistä minimiin.