Kaksi uutta koronatartuntaa – kiihtymisvaihe hilkulla Kainuussa

Kainuun viikonlopun koronatartuntasaldo asettui sunnuntaipäivän tiedoilla kahteen uuteen tapaukseen.

Lauantaina tuli tieto koronatartunnasta kajaanilaisella henkilöllä, joka on asetettu eristykseen Pohjois-Pohjanmaalla. Tartunnan jäljet eivät johda Kainuuseen.

Terrafamen teollisuusalueen koronatartuntaketju kasvoi yhdellä uudella tartunnalla. Kyseessä on ulkopaikkakuntalainen työntekijä, joka on ulkopaikkakunnalla.

Sunnuntaipäivän tiedoilla Kainuu oli vielä koronaepidemian perustasolla, mutta kiihtymisvaiheen tunnusmerkkien täyttyminen oli jo aivan hilkulla. Kainuun koronanyrkki tarkastelee tilannetta ja toimenpidetarvetta tiistaina sen hetkisillä tiedoilla.

– Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä, että tarvitsisi aikaisemmin hötkyillä, Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari kommentoi sunnuntaina.

Ast­ra­Ze­ne­can rokotetta koskevan keskeytyksen vuoksi Kainuun sote peruu alkavalta viikolta kaikki ajat niiden asiakkaiden osalta, joille oli varattu kyseisen rokotteen pistoaika. Asiakkaille ilmoitetaan peruutuksesta tekstiviestillä.

Sai­raus­ris­ki­ryh­mien eli al­le 70-vuo­tiai­den ajan­va­raus on sul­jet­tu ei­kä ta­kai­sin­soit­to­ja teh­dä tois­tai­sek­si hen­ki­löil­le, joil­le on ol­lut suun­nit­teil­la Ast­ra­Ze­ne­can ko­ro­na­ro­ko­te. Riskiryhmiä on rokotettu AstraZenecan rokotteella.

Kainuun sote ilmoittaa pe­rut­tu­jen ai­ko­jen sekä sai­raus­ris­ki­ryh­mien ro­ko­tus­ten jatkosta myö­hem­min, kunhan asiasta on saatavilla li­sä­tie­to­ja.

Koukkari arvioi, että peruminen tarkoittaa noin 300 rokotusaikaa.

Edit: juttua päivitetty klo 15.50.