''Terveen järjen käyttö on nyt suotavaa'' – Kaksista ei kommentoida mahdollisia koronaepäilyjä

Kainuun keskussairaalan infektiolääkäri, vs. hallintoylilääkäri Olli-Pekka Koukkari ei torstaina illansuussa kommentoinut, onko Kainuussa koronavirusepäilyjä.

– STM:n (sosiaali- ja terveysministeriö) ohjeen mukaan emme kommentoi epäilyjä.

Tietoja julkistetaan vasta, kun mahdolliset epäilyt johtavat tartuntoihin.

Kainuu on toistaiseksi ollut yksi harvoja sairaanhoitopiirejä, joissa ei vielä ole ollut koronavirustartuntoja.

Koukkarin mukaan oleellisin muutos kokonaistilanteeseen on se, että koko Eurooppa katsotaan torstaista lähtien epidemia-alueeksi. Eli jos tulee torstaista alkaen jostakin muusta Euroopan maasta Suomeen ja on oireita, koronatartuntaa pidetään mahdollisena.

Koukkari odottaa, että vielä torstain aikana STM ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisisivat yhdenmukaiset valtakunnalliset ohjeet poissaoloista kouluissa, päiväkodeissa ja työpaikoilla sekä etätöistä. Myös ajantasaisia ohjeita näytteenotosta kaivataan, sillä epidemian laajennuttua Euroopassa koko maanosan laajuiseksi näytemäärät voivat kasvaa huomattaviksi.

– Tarvitaan selvät ohjeet, milloin näyte voidaan jättää ottamatta ja todeta kliinisin perustein, että korona on mahdollinen. Että mene kotiisi, sairasta siellä ja tule ihmisten ilmoille tervehdyttyäsi.

Koukkari muistuttaa, että jos koskaan niin nyt terveen järjen käyttö on suotavaa. Lieväoireisissa hengitysteiden infektioissa – vaikka olisi vähän kuumettakin – voi pysyä kotona sairastamassa.

– Tiedämme, että meillä koronaa tässä maassa on, ja pidän mahdollisena että sitä on myös Kainuussa, ja muutaman viikon kuluessa todennäköisesti joka paikassa. Sama on kaikkien influenssien ja räkätautien kanssa: osa paranee itsestään.