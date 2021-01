Kotimaa

Tervetuloa EU:n ympäristöpääkaupunkiin – Lahti näyttää Euroopalle mallia, miten rujosta teollisuuskaupungista voi kehittyä edistyksellinen ympäristökaupunki

Julkaistu: 30.1.2021 klo 8:00

Lahti oli Suomessa jätteiden lajittelun edelläkävijä jo 1990-luvulla, vaikka kaupungilla meni taloudellisesti huonosti. Nyt se on valittu Euroopan ympäristöpääkaupungiksi. Moni uskoo, että jos muutos on mahdollinen Lahdessa, se on mahdollinen myös Keski- ja Itä-Euroopan vanhoissa teollisuuskaupungeissa.