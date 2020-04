Testejä tehdään lisää, jos kapasiteetti kasvaa – Kainuussa todettu 8 koronavirustartuntaa, osa on jo parantunut

Kainuussa lisätään koronavirustestausta, jos siihen saadaan lisäresursseja.

– Testauskapasiteetti on kokonaan käytössä, joten heti kun saamme lisäresurssia, voimme laajentaa testausta, sanoo, sanoo Kainuun soten vs.hallintoylilääkäri, pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari . Samalla hän kuitenkin muistuttaa, ettei kapasiteetin lisääminen ole ihan helppo rasti.

– Kun tämä pandemia on maailmanlaajuinen, ei siinä pienen 5,5, miljoonan ihmisen Suomen toiveet kovin korkealle nouse.

Koukkarin mukaan perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) puhe testausten lisäämisestä on pelkkää puhetta niin kauan, kun testauskapasiteettia ei pystytä nostamaan.

– Joka tapauksessa ensisijaisesti testataan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaa sekä sairaalaan tulleita tai siellä sairastuneita potilaita, joilla on vakavia hengitystieinfektion oireita.

Koukkarin mukaan myös hengitystieinfektio on laaja käsite. Se voi olla jollakin nuhaa ja toisella vaikea hengitystieinfektio.

Koukkari muistuttaa, että jos kaikki sairastuneet Kainuussa olisivat noudattaneet annettuja ohjeita, saattaisi tartuntojen määrä olla yhä lähellä nollaa.

THL:n tietojen mukaan Kainuussa on nyt kahdeksan varmistettua koronavirustartuntaa. Osa sairastuneista on jo parantunut.

Koukkarin mukaan viruksen sairastaneet saavat immuniteetin. Kuinka pitkäksi aikaa ja kuinka korkean, sitä on vaikea sanoa, kun tutkimustietoa ei ole vielä saatavilla.

– Hyvin todennäköisesti he saavat korkeintaan lieviä oireita, jos sairastuvat uudelleen, Koukkari arvioi.

Olli-Pekka Koukkari on myös varma siitä, että pandemiasta tulee vielä toinen aalto.

– Eristystoimenpiteillä loivennamme tartuntojen määrää, mutta kun jossain vaiheessa ihmiset lähtevät taas liikkeelle, tulee uusi aalto.

Koukkari muistuttaa, että hyvä suojautuminen ja suhtautuminen jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronaan ovat tehokkaimpia toimenpiteitä tartunnan ehkäisemiseen.

Koronavirustartuntojen määrässä on nyt selvä noususuunta. THL:n perjantaiaamun tilannekatsauksen mukaan vuorokaudessa todettiin 98 uutta laboratoriotestattua tartuntaa. Niitä oli perjantaina 1615. Vuorokauden aikana tartuntojen määrä kasvoi 72:lla.

Kainuun soten pandemiatiedote:

Kainuussa on 3.4.2020 mennessä 8 laboratoriotesteissä todettua koronavirustartuntaa. Laboratorio ilmoittaa tulokset suoraan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). THL ilmoittaa positiiviset laboratoriotulokset omilla kanavillaan päivittäin, jotka kuntalaiset voivat katsoa seuraavasta osoitteesta http://www.thl.fi/koronakartta Yksittäisten henkilöiden sairaustiedot ovat salassa pidettäviä.

Kainuun sote muistuttaa, että hyvä suojautuminen ja suhtautuminen jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronaan ovat tehokkaimpia toimenpiteitä tartunnan ehkäisemiseen.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta. Huolellisen käsihygienian lisäksi kaikkia kosketuspintoja kuten oven kahvoja ja vastaavia käsiteltäessä on tartuntariski. Tämän vuoksi tehostettu siivous erityisesti kosketuspintojen osalta on tärkeää.

Kainuun sote saa paljon palautetta toimistaan sekä tiedottamislinjastaan, palaute on pääosin asiallista, mutta sekaan mahtuu myös asiattomia viestejä. Pyydämme viestien lähettäjiä pysymään asialinjassa. Asiallisuus kannattaa muistaa myös eri sosiaalisen median kanavissa kirjoittelussa. Kainuun sote muistuttaa, ettei levitetä huhuja ja perättömiä puheita, jotka voivat pahimmassa tapauksessa jopa lisätä terveydenhuollon työtaakkaa.

Kainuun soten ohjeistukset koronaviruksen varalle

Kainuun sote on julkaissut Koronainfo –liitelehden, joka on jaettu perjantaina 3.4. Kainuun Sanomien mukana ja jaetaan viikolla 15 Koti-Kajaanin, Ylä-Kainuun, Sotkamo –lehden ja Kuhmolaisen mukana. Liite sisältää ohjeita kuinka asioida Kainuun soten terveysasemilla ja päivystyksessä, tartuntaepäilyohjeet, ohjeita yli 70-vuotiaille, mistä hakea apua erilaisissa kriisitilanteissa, mistä kysyä neuvoa koronavirukseen liittyvissä kysymyksissä, sekä palveluiden sulut pandemian aikana.

Lehti löytyy myös Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi

Kysyttävää koronaviruksesta

Kainuun sote muistuttaa edelleen että 116 117 päivystysnumeroon tulee soittaa vain tilanteessa, jos vointi heikkenee ja on saanut hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Hätätilanteessa soita 112.

Päivystysnumero ei ole tarkoitettu tiedusteluihin koronaviruksesta, vaan sitä varten on STMn tietoa koronaviruksesta puhelinneuvonta 0295 535 535.

Kainuun sote on avannut maanantana 30.3. sähköpostiosoitteen korona@kainuu.fi joka on tarkoitettu kansalaisneuvontaan koronavirukseen liittyvissä asioissa. Kysymyksiin vastaavat Kainuun soten asiantuntijat. Mikäli kyse on sairaustapauksesta, ollaan yhteydessä numeroon 116 117, tai hätätapauksessa 112. Sähköpostiin vain kiireettömiä kysymyksiä koronasta. Kysymyksiin pyritään vastaamaan mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman pian

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa.