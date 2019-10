The Meänland ja OverBoost keikkalauteilla Kulman synttäriviikonloppuna

Folkreggaebändi The Meänland ja rockyhtye OverBoost esiintyvät Rock House Kulmassa baarin synttäriviikonloppuna.

Perjantaina lauteille astuu The Meänland, joka esittää suomen- ja meänkielistä sekä ruotsinkielistä folkreggaeta. The Meänland keikkailee Suomen lisäksi muualla Pohjolassa, Ruotsissa ja Norjassa. Yhtye on tunnettu etenkin esikoissinglestään Sole mikhään . Bändi julkaisi esikoisalbuminsa tässä kuussa ja keikkailee levynjulkkarikiertueen merkeissä ympäri Suomea.

Kajaanilainen OverBoost puolestaan esiintyy Kulman synttäriyleisölle lauantaina. Yhtye kuvailee tarjoilevansa kuulijoilleen "rehellistä rockia".

The Meänland pe 25.10. ja OverBoost la 26.10 Kulmassa.