The New York Times paljasti vain viisi viikkoa ennen vaaleja, että Donald Trump ei ole maksanut tuloveroja useana vuonna

"Trump on menestynyt paremmin näyttelemällä bisnesmogulia kuin olemalla sellainen tosielämässä", lehti kirjoittaa. Trumpin mukaan kyseessä on valeuutinen.

The New York Times paljasti Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin kiertäneen veroja vuosien ajan. Lehti oli saanut käsiinsä Trumpin verotiedot yli kahdelta vuosikymmeneltä.

Lehden mukaan hän ei ole maksanut lainkaan tuloveroja 10 vuotena viimeisimmän 15 vuoden jakson aikana. Suurimpana syynä on se, että hän oli ilmoittanut menettäneensä paljon enemmän rahaa kuin hän sitä teki.

Presidentin veroasioissa on useita muitakin epäselvyyksiä. Trumpilta paljastui muun muassa satojen miljoonien velkoja.

The New York Timesin mukaan mukaan Trump maksoi vain 750 dollaria liittovaltion tuloveroja vuonna 2016, eli samana vuonna, kun hän voitti presidentinvaalit. Ensimmäisenä vuonna Valkoisessa talossa hän maksoi tuloveroja saman summan eli 750 dollaria.

Trumpilla on satojen miljoonien dollarien velat, jotka hän on henkilökohtaisesti taannut. Hän on käynyt vuosikymmenen mittaisen taistelun veroviraston kanssa oikeutuksesta noin 73 miljoonan dollarin veronpalautukseen.

– Tämä on nyt täysin erilainen tarina kuin mitä Trump on itse kertonut julkisuudessa. Hän on menestynyt paremmin näyttelemällä bisnesmogulia kuin olemalla sellainen tosielämässä, lehti kirjoittaa.

Reutersin mukaan Trump kommentoi lyhyesti, että kyse on valeuutisista. USA:n presidentinvaaleihin on aikaa noin viisi viikkoa. Vaalit pidetään tiistaina 3. päivänä marraskuuta.