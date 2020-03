THL:n tuoreet tiedot: Koronaepidemian tämän hetken ennuste on, että noin 11 300 ihmistä tarvitsee sairaalahoitoa ja heistä 3 600 tehohoitoa

THL:n mukaan epidemian pituudeksi arvioidaan nykyisillä tiedoilla 4–6 kuukautta. Suomessa todettiin keskiviikkona jo kolmas kuolema koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Husissa kuollut on iäkäs henkilö, Kanta-Hämeessä kuollut keski-ikäinen ja kuului riskiryhmään.

Noin 11 300 ihmistä tarvitsee Suomessa sairaalahoitoa uuden koronaviruksen vuoksi, arvioi THL keskiviikkona iltapäivällä. Näistä ihmisistä tehohoitoa tarvitsee 3 600 potilasta.

Arvio perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Turun yliopiston yhdessä tekemään mallinnukseen.

On edelleen epäselvää, mikä on uuden koronaviruksen luontainen leviämiskyky ja tartuttavuus.

– Italian Lombardiassa on arvioitu, että tartuttavuusluku (R0) ennen rajaamistoimia oli hieman yli 3. Olemme ottaneet tämän huomioon ja tuottaneet kaksi skenaariota, joissa toisessa R0=1,6 ja toisessa R0=1,8, kertoo professori Kari Auranen THL:n tiedotteessa.

– Näistä vakavamman skenaarion (R0=1,8) mukaan koronaviruksen takia sairaalahoitoa tarvitsisi epidemian aikana 15 500 potilasta, joista tehohoitoa 5 000. Tässä tapauksessa epidemian huipun aikana teho-osastoilla hoidettaisiin enimmillään yhtä aikaa arviolta 500 potilasta, Auranen jatkaa.

– Ennusteet tarkentuvat, kun voimme käyttää Euroopasta saatuja tietoja. Mallissa on otettu huomioon tehohoitoa tarvitsevien potilaiden ikäjakauma Ranskasta, sanoo puolestaan ylilääkäri Tuija Leino .

Työikäisten tautitapausten vakavuus ei ole noussut merkittävästi

THL:n tiedossa ei ole, että työikäisten henkilöiden tautitapausten vakavuus olisi Euroopassa merkittävästi noussut.

Mallinnuksessa sairaala- ja tehohoidon tarve on ennustettu epidemian 18 huippuviikolle, joista 9 viikkoa on ennen epidemian huippua ja 9 viikkoa huipun jälkeen.

Epidemian pituudeksi arvioidaan nykyisillä tiedoilla 4–6 kuukautta. Eri alueilla epidemia voi olla eri vaiheissa, joten ennusteita ei voi epidemian huipun ajoituksen osalta aivan suoraan tulkita koko maata koskeviksi.

Mallia päivitetään, kun uutta tietoa saadaan.

Mallissa on oletettu, että sairaalaan päätyvä tartunnan saanut henkilö joutuu sairaalaan keskimäärin 10 päivän kuluttua tartunnasta.

Sairaalajakson keskimääräiseksi pituudeksi on mallinnuksessa oletettu kahdeksan päivää. Tehohoitoon joutuvan potilaan oletetaan keskimäärin tarvitsevan sekä kahdeksan päivää sairaalahoitoa että kahdeksan päivää tehohoitoa. Mallissa on huomioitu, että osalla sairaalahoitojakso on vielä pidempi.

Kaksi uutta kuolemantapausta Suomessa

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella asuva iäkäs aikuinen menehtyi tiistaina koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin. Kyseessä on kolmas koronaviruskuolema Suomessa ja toinen Husin alueella.

Aiemmin tänään kerrottiin, että Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella asuva henkilö on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin Kanta-Hämeen keskussairaalassa. Henkilö kuului riskiryhmään perussairautensa osalta. Hän on menehtynyt keskiviikon aikana.

Tällä hetkellä Kanta-Hämeen keskussairaalassa on hoidossa kaksi muuta COVID-19-potilasta. Kanta-Hämeessä edelleen kaikkien todettujen tapausten tartuntaketjut ovat olleet jäljitettävissä.

Viime viikolla iäkäs henkilö kuoli viruksen aiheuttamiin komplikaatioihin Husin alueella. Yksityisyyden suojaamiseksi sairaanhoitopiirit eivät anna kuolemantapauksiin liittyen lisätietoja.

Lisää torjuntatoimia tulossa

Hallitus jatkaa tänään uusien torjuntatoimien käsittelyä koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Rajoitusten valmistelua tehdään kovalla kiireellä ministeriöissä. Hallitus kokoontuu neuvotteluun kello 18 alkaen, ja toimenpiteistä tiedotetaan illan kuluessa.

Tiistai-iltana hallitus antoi eduskunnalle esityksen ravintolat, kahvilat, baarien ynnä muiden sulkemisesta toukokuun loppuun asti. Sitä käsitellään tänään. Poikkeuksia ovat todennäköisesti ruoan noutopalvelu sekä kenties lounastyyppiset työpaikkaravintolat.

Keskiviikkona asialistalla on myös muun muassa Uudenmaan eristäminen muusta Suomesta. Kyse saattaa olla pienemmästäkin alueesta, esimerkiksi pääkaupunkiseudusta tai Helsingistä. Eri lähteiden mukaan eristämisen kesto voi olla kolme tai jopa neljä kuukautta. Tällöin liikkuminen vapautuisi aikaisintaan juhannuksen tienoilla.

Suomen tartuntamäärissä ei tapahtunut suurta hyppäystä tiistaiaamun ja keskiviikkoaamun välillä. Nyt varmistettuja tapauksia on noin 800, kun vuorokausi sitten niitä oli 700.

Varmistetuista tartunnoista 512 on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelta. Pirkanmaan luku on 46, Pohjois-Pohjanmaan 29, Keski-Suomen 24 ja Varsinais-Suomen 21.

Toisaalta Suomessa on yhä sairaanhoitopiirejä, joissa varmistuneita tartuntoja on vain yksi tai kaksi. Kainuun tilanne näytti vielä tiistainakin nollaa.

Viranomaisten mukaan luvut saattavat kuitenkin muuttua nopeasti, kun kotimaahan on saapunut tai saapuu ulkomailta noin 200 000 suomalaista. Iso osa heistä on oleskellut riskialueilla.

Juttua on päivitetty klo 11.00 ja 11.20 tiedoilla uusista koronakuolemista. Lisätty uusi kuva. Kello 15.30 juttua on päivitetty THL:n uusilla tiedoilla, kuinka paljon ihmisiä joutuu ennusteen mukaan sairaala- ja tehohoitoon.