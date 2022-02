Kotimaa

THL tarkentaa tilastointia ja koronakuolemien määrä voi tulla alas – Tanska arvioi jopa kolmasosan omikroniin liittyvistä kuolemista johtuvan muista syistä

Julkaistu: 17.2.2022 klo 18:30

Suomessa koronakuolemat on tilastoitu tavalla, joka ei erittele kuolinsyytä. Kun omikron on levinnyt väestössä rajusti, koronakuolemiksi on kirjautunut paljon sellaisiakin kuolemia, jotka eivät lainkaan johdu koronasta. Jatkossa THL ottaa käyttöön vertailun vuoksi uuden aineiston.