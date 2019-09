Thomas Cookin konkurssista noin kymmenen prosentin vähennys Lapin lentokenttien matkustajamääriin, korvaajien uskotaan löytyvän nopeastikin: ''Tämä on kuumaa tavaraa''

Enintään noin kymmenen prosenttia kokonaisvolyymista ja matkustajissa 10 000-20 000 vähennys.

Näin arvioi Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen matkanjärjestäjä Thomas Cookin maanantaisen konkurssin vaikutuksia Lapin lentokentille tulevana talvimatkailusesonkina.

Hänen mukaansa Thomas Cookin kaatuminen rokottaa eniten Britanniasta Lappiin tehtävien alkutalven päivämatkojen määrää.

Yhtiö on operoinut Lappiin myös Ranskasta. Tämän Ranska-yhteyden katkeamista Kärkkäinen pitää matkailutulon kannalta jopa brittilentoja suurempana menetyksenä.

– He ovat olleet paljolti hiihtoturisteja, jotka viipyvät paikan päällä pitempään.

Vaikka Thomas Cookin konkurssi näyttää nyt tekevän loven Lapin matkailuun, Kärkkäinen uskoo sen täyttyvän uusilla operoijilla ja matkustajilla ennen pitkää.

– Lappi on ollut jo jonkin aikaa kuumaa tavaraa, ja sesongin edetessä asiakkaita on tullut enemmän mitä olemme pystyneet ottamaan vastaan. Uskon valtavan kysyntäpohjan olemassaoloon, siihen on hyvä nojata tässäkin tilanteessa.

Myös lentoasemia ylläpitävä Finavia uskoo, että Thomas Cookin lentoyhteyksien korvaajia löytyy. Miten paljon ja millä aikataululla, siitä tiedetään yhtiön mukaan paremmin jo loka-marraskuussa.

– Viime vuonna Lappiin lensi yhteensä 780 charterlentoa, jossa oli merkittävä kasvu vuoden 2017 yhteensä 650 tilauslentoon, Finavian Lapin alueesta vastaava johtaja Veli-Pekka Pitkänen kertoo kysynnästä.

Tavallista enemmän ostajia

Suomalaisiin matkustajiin Thomas Cookin konkurssi vaikuttaa yhtiön omistaman matkatoimisto Tjäreborgin kautta.

Tjäreborg on ollut yksi Suomen suurimmista matkanjärjestäjistä.

Tjäreborgin matkojen peruuntuminen ja epävarmuus lisäsi heti kysyntää muissa alan yhtiöissä.

Finnairin viestinnän mukaan Aurinkomatkoihin on otettu maanantaina tavallista enemmän yhteyttä, kun suomalaiset haluavat varmistaa lomamatkansa.

– Lähiviikkojen äkkilähdöt ovat suurimmalta osin loppuunmyytyjä. Tarjonnasta löytyy enää yksittäisiä paikkoja muutamiin kohteisiin, viestinnästä kerrotaan.

Aurinkomatkat kuuluu Finnair-konserniin.