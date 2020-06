''Tie on kevyt taksiin kulkea'' vai miten se nyt menikään? – Kuuntelijat kertovat väärin kuulemistaan sanoituksista Radio Suomen teemaillassa

Villejä rubiineja vai sittenkin lupiineja? Helliikö vanhassa laulussa todellakin käärme karhunpoikaa? Jyrki Hakanen soittaa väärin kuultuja biisejä ihan oikeilla sanoilla kaksituntisessa Väärin kuullut biisit -teemaillassa Radio Suomessa.

Hakanen on pyytänyt kuuntelijoita kertomaan, miten ja mitä lauluja he ovat kuulleet väärin. Jokunen väärinkuulija pääsee myös kertomaan suorassa lähetyksessä erehdyksistään.

– Uskon, että saamme kuultavaksi hauskoja tarinoita. Jokainen on kuullut joskus jonkun biisin väärin. Laulun oikea sana tai sanat saattavat selvitä vasta pitkän ajan päästä. Monesti on myös niin, ettei kuule varsinaisesti väärin, vaan ei vain millään saa selvää sanomasta.

Ilveksen maalilaulu omin sanoin

Hakanen kertoo laulelleensa lapsena Ilveksen maalilaulua We Are the Kings todella omin sanoin.

Apulannan biisiä laulaessaan moni on tehnyt meistä kauriin eikä kauniin. Tehosekoittimen laulussa tie on kevyt kaksin kulkea, mutta joku onkin laulanut keveästi kulkevan kaksikon taksiin.

Hakanen soittaa lähetyksessä parikymmentä jonkun väärin kuulemaa biisiä – aivan kokonaan, eikä vain kuulovirheosan verran.

Nykyään on helppo tarkistaa netistä, miten sanat oikeasti menevät, mutta ennen oli toisin. Ennen nettiaikaa muuan Tom Jonesin ihailija loukkaantui verisesti, kun kaveri huomautti, että laulun nimi ja kertosäe kuuluu Delilah , ei Niin laiha.

Nykymusiikkia moititaan usein huonosti ääntäen lauletuksi, mutta aivan yhtä vaikeaa voi olla saada selvää klassisesta laulusta.

– Laulajat artikuloivat eri tavoin. Epäselvä lausuminen voi olla myös harkittua, valittua omaa tyyliä.

