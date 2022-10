Tienhoidon talvikausi alkamassa – Kajaanin ja Suomussalmen urakat kilpailutuksessa

Maanteiden talvihoito on pikkuhiljaa käynnistymässä, kun talvi tekee tuloaan. Kainuussa tieurakoitsijoiden talvikalustot lähtevät liikkeelle, kun maanteillä on liukkautta tai lunta on satanut tietty määrä. Urakoitsijat ovat jo olleet liikkeellä liukkaudentorjunnassa tänä syksynä muun…