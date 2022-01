Tiet rantaparkkeihin on nyt aurattu – useat autot jääneet jumiin Paltaniemen rinteeseen

Paltaniemen uimarannan parkkipaikalle johtava tie on jyrkkä ja talvella petollisen luminen ja liukas. Suuren kysynnän vuoksi tiet Paltaniemen rantaan ja Kuluntalahden satamaan on nyt aurattu ja ne ovat käyttökunnossa.

– Nyt kun päivä alkaa pitenemään ja ihmisiä alkaa liikkua jäällä enemmän niin avasimme tien, kaupungininsinööri Matti Nousiainen kertoo Kainuun Sanomille .

Ei säännöllistä talvikunnossapitoa

Paltaniemen rantaparkkiin ajamista ei ole kielletty, mutta jyrkkä tie on hankala ja vaarallinen ajaa, koska siellä ei ole talvikunnossapitoa. Ylempänä, ennen rantaparkkia on pienempi parkkipaikka, jossa on tilaa noin kymmenelle autolle.

– Alhaalla on uimaranta ja venesatama, joilla ei kummallakaan ole talviaikana käyttöä. Sen takia meillä ei siellä ole säännöllistä talvikunnossapitoa, Nousiainen sanoo.

– Pyrimme auraamaan ja kunnossapitämään teitä käyttötarkoituksen ja tarpeen mukaan. Meillekin on tullut palautetta Paltaniemen rantaparkin tiestä, ja näemme tarpeen, koska siellä liikkuu tällä hetkellä paljon retkeilijöitä.

Kajaanin kaupunki tiedottaa mahdollisista muutoksista sosiaalisessa mediassa.

Useita hinauskeikkoja Paltaniemen rannassa

Hinauspalvelu Mannelin kertoi maanantaina Facebook-päivityksessään työkeikkojen Paltaniemen rinteeseen tulleen jälleen tutuksi tänä talvena ja varoitti ihmisiä ajamasta rantaparkkiin asti silloin kun tietä ei ole huollettu.

– Suven ja sulan maan aikaan autolla voi ajella huoletta alas rantaparkkiin, mutta talvella autot kannattaa suosiolla jättää ylhäällä olevalle alueelle ja käpsytellä se muutaman kymmenen metriä mäkeä alas, päivityksessä muistutettiin.