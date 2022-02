Kainuun keskussairaalassa on tällä hetkellä 14 koronapotilasta.

Kainuussa todettiin tiistaina 129 koronatartuntaa.

Kainuun sote arvioi tiedotteessaan, että määrä edelleen huomattavan korkea, vaikka omikronepidemian huipun arvioidaan taittuneen.

Koronaviruksen ilmaantuvuus Kainuussa on edelleen yli 2000. Positiivisten testien osuus kaikista testeistä on 17,6 prosenttia.

Sairaalahoidon tarve alueella on edelleen kasvussa. Kainuun keskussairaalan pandemiaosastolle on lisätty potilaspaikkoja ja sairaalahoidossa on tällä hetkellä 14 koronapotilasta.

Koronatartunnat tai karanteenit myös soten henkilöstössä ovat laskusuunnassa. Poissa oli eilisen tiedon mukaan 149, joista koronan vuoksi 41.

Henkilöstön rokotussuojaa koskeva lakimuutos aiheuttaa henkilövajetta eri palveluissa. Kainuun sote selvittää parhaillaan henkilöstön käyttöä ja tarvittaessa uudelleen sijoittamista lain mukaisin edellytyksin.

Kainuun koronakoordinaatioryhmä arvioi tiistaina maakunnan koronatilannetta varovaisen myönteiseksi, vaikka huolta aiheuttavat edelleen verrattain runsaat tartuntamäärät sekä nousussa oleva sairaalahoidon tarve. Tilanteen kehittymistä ja rajoitusten tarvetta arvioidaan uudestaan loppuviikosta.