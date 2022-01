Tiistaina 149 koronatartuntaa Kainuussa – lasten koronarokotukset johtaneet koulu- ja opiskeluterveydenhuollon supistuksiin

Kainuun koronatatuntojen määrä jatkaa nousuaan. Tiistaina kirjattiin 149 positiivista testitulosta.

Kainuun sote kertoo tiedotteessaan, että kontaktoimatta on edelleen sairastuneita useiden edellisten päivien ajalta. Altistuneiden jäljittämiseen on tällä hetkellä vain rajallisia mahdollisuuksia.

Koronan ilmaantuvuus Kainuussa on yli 600 tapausta / 100 000 asukasta / 14 vrk.

KAKS:ssa on koronataudin vuoksi hoidossa yksittäisiä potilaita

Sairaalahoidon tarve ei ole merkittävästi kohonnut. KAKS:ssa on koronataudin vuoksi hoidossa yksittäisiä potilaita. Valmiuden nostoon on varauduttu, mikäli koronapotilaiden määrä edellyttää lisäresursseja.

Pitkään jatkunut pandemiatilanne vaikuttaa myös muun toiminnan voimavaroihin. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ilmoittaa, että toimintaa on jouduttu supistamaan käynnissä olevien lasten koronarokotusten vuoksi.

Vajaa rokotussuoja tai kokonaan ilman rokotuksia yhä tuhansia kainuulaisia

Kainuussa ikääntyneiden ja riskiryhmiin kuuluvien rokotuskattavuus on hyvä. Yli 70-vuotiaista kolmannen rokoteannoksen on saanut noin 80 prosenttia väestöstä.

Kainuun soten keskiviikon tiedotteessa huomautetaan, että vajaan rokotussuojan tai kokonaan ilman koronarokotuksia on tuhansia, etenkin keski-ikäisiä nuorempia kainuulaisia. Erityisesti heidän osaltaan sairastumisriski on korkea, todetaan tiedotteessa.

Tartuntariski on tällä hetkellä korkea koko maassa, joten Kainuun sote kehottaa vähentämään lähikontakteja ja noudattamaan muita ohjeita. Tartunnalle altistuneita sekä oireisia kehotetaan hakeutumaan koronatestiin.

Ravintoloista voi myydä noutoruokaa – henkilöstöravintolat ja huoltoasemien ravintolat voivat olla auki

Valtioneuvoston päätöksellä 12. tammikuuta alkaen kaikki ravintolat tulee sulkea kello 18.00. Koronapassin käyttö ei vapauta asiakaspaikkamäärää tai anniskelu- ja aukioloaikoja koskevista rajoituksista.

Nyt säädetyt rajoitukset eivät kuitenkaan koske henkilöstöravintoloita, noutoruuan myymistä asiakkaille tai huoltoasemien ravintoloita.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt Kainuussa yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet, jos sisätiloissa osallistujia on yli 20 tai ulkona yli 50 henkilöä. Koronapassia ei voi käyttää vaihtoehtona alueellisille rajoituksille.

Toiminnanharjoittajia tai tilojen haltijoita koskevat yleisesti tartuntatautilain 58c §:n velvoitteet huolehtia riittävästä väljyydestä, hygieniatoimista sekä osallistujien ohjeistamisesta tartuntojen leviämisen estämiseksi.

Kainuussa on voimassa myös seuraavat suositukset:

- Yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi

- Maakuntarajat ylittävää matkustamista ei suositella

- Yleinen maskisuositus yli 10-vuotiaille julkisissa tiloissa, liikennevälineissä sekä oppilaitoksissa

- Vahva etätyösuositus ja tehostetut varotoimet työpaikoilla

- Kontaktien rajoittamista omaan lähipiiriin ja lähikontaktien vähentämistä vapaa-ajan toiminnoissa

- Riskiryhmään kuuluvien suojaamista tartunnoilta vähentämällä vierailuja hoidossa ja hoivassa

Testausta lisätään

Kajaanin Rajakatu 3:ssa sijaitsevan koronatestiaseman aukioloaikaa on laajennettu ja testauskapasiteettia lisätty. Rajakadun testaus on avoinna päivittäin klo 8 – 19.

Myös KAKS:n drive in -testaus on avoinna päivittäin. Kuntien terveysasemalla testaus palvelee arkipäivisin.

Testiajat varataan ensisijaisesti Omasote-verkkopalvelusta (puhelimitse 040 165 0020).