Kunta-alan lakkoon on liittymässä yli 81 000 työntekijää. Varhaiskasvatuksen opettajat vaativat muiden opettajien kanssa alalle pitkäaikaista palkkaohjelmaa. Päiväkodeissa työskentelevät opettajat ovat opetusalan pienipalkkaisia.

Päiväkodeissa työskentelevät varhaiskasvatuksen opettajat ovat varautuneet pitkään työtaisteluun, jotta alan tie palkkakuopasta lähtisi nousemaan parempaan suuntaan.

Kunta-alan lakon vuoksi varhaiskasvatuksen opettajat ovat tiistaiaamusta alkaen lakossa samalla tavalla kuin peruskoulujen opettajat.

Päiväkotiin pääsevät vain ne lapset, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisissä työtehtävissä kuten terveydenhoidossa tai pelastusviranomaisina.

– Me lähdemme siitä, että saamme vähintään niin sanotun yleislinjan mukaiset palkankorotukset sekä oman palkkaohjelman, josta olemme puhuneet vuosikausia. Vain sillä tavalla voimme nostaa varhaiskasvatuksen opettajien, eritysopettajien ja päiväkotien johtajien palkkoja ja korjata palkkausepäkohtia, Varhaiskasvatuksen opettajien liiton puheenjohtaja Anitta Pakanen sanoo.

Opettajien palkkaerot jopa tuhat euroa

Varhaiskasvatuksen opettajat ovat nyt ensimäistä kertaa neuvottelemassa palkoistaan samassa sopimuksessa muiden opettajien kanssa.

Viime vuoden syyskuussa varhaiskasvatuksen opettajat siirtyivät yleisestä kunta- ja virka-alan työehtosopimuksesta opettajien työehtosopimuksen alle.

Pakasen mukaan opetusalan virka- ja työehtosopimuksessa on paljon palkkaeroja varhaiskasvatuksen opettajien ja muiden opettajien välillä. Nyt palkkataso halutaan nousuun pidemmällä aikavälillä palkkaohjelman avulla ja siten koko opetusalan palkkakehitystä paremmaksi.

– Yhdellä kertaa me emme voi saada sellaisia palkankorotuksia, jotta palkkataso saataisiin vastaamaan työn vaativuutta. Toivomme, että palkkaohjelman kautta tätä epäkohtaa ei muutaman vuoden päästä enää olisi.

Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut ovat jumissa ja tiistaina alkanut lakko sulkee isojen kaupunkien päiväkodit. Kuva: Lännen Media / arkisto

Varhaiskasvatuksen opettajan peruspalkka on reilut 2 400 euroa, kun taas peruskoulun opettajan kuukausipalkka erilaisine lisineen on noin 3 600 euroa.

– Peruskoulun luokanopettajan lähtöpalkka ei ole paljon isompi kuin meillä, mutta heidän palkkausjärjestelmänsä on erilainen, joten peruskoulun opettajan palkka erilaisten lisien kanssa on kuukaudessa jopa tuhat euroa parempi kuin varhaiskasvatuksen opettajan, Pakanen sanoo.

OAJ ei ole kertonut julkisuuteen, kuinka suuria palkankorotuksia alalle halutaan.

Tavoitteista on kerrottu vain se, että tason pitää olla vähintään yleiskorotusten luokkaa ja samalla alalle on saatava oma palkkaohjelma.

– Ensimmäinen tavoite on se, että sopimuskausi on kaksivuotinen ja siihen liittyen saadaan oikeudenmukaiset palkankorotukset. Toinen tavoite on käynnistää palkkaohjelma, jonka avulla palkkatasoa saadaan korkeammaksi, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.

Opetusala neuvottelee palkkaratkaisustaan Kuntatyönantajat KT:n kanssa.

Kunta-alan työehtosopimuskiista on siirtynyt sovittelulautakunnan ratkaistavaksi. Sovittelulautakunta ei ole antanut vielä omaa ehdotustaan kiistan ratkaisemiseksi, sillä osapuolet ovat sen verran kaukana toisistaan.

– Työnantajapuoli on esittänyt jopa heikennyksiä varhaiskasvatuksen opettajien palvelusuhteisiin. Sellainen on täysin käsittämätöntä, varsinkin kun varhaiskasvatuksen opettajista on jatkuvaa pulaa, Luukkainen lisää.

Koulutusvaatimukset tarkemmiksi

Palkankorotusten ja palkkaohjelman lisäksi liiton tavoitteena on tiukentaa alan koulutusvaatimuksia.

Nykyisen varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen opettajalta vaaditaan vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto.

– Vuoden 2030 alusta alkaen päiväkodin johtajaksi hakevalla ihmisellä pitää olla maisterin tutkinto suoritettuna, ja tätä samaa ajamme myös varhaiskasvatuksen opettajien osalta. Nyt vaatimusta maisterin tutkinnosta ei ole.

Varhaiskasvatuksen opettajista on pulaa erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta myös muissa kaupungeissa on vaikeuksia palkata päteviä ammattilaisia päiväkoteihin.

Pakanen tarkentaa, että monet alalla oleva ihmiset jatkavat opintojaan ja valmistuvat kasvatustieteen maisteriksi.

Silloin ongelmaksi tulee, etteivät korkeammin koulutetut jää alalle, ja yksi syy sille on palkkataso.

– Meidän alamme yksi ongelma on se, että alalle koulutettu ja valmistunut ihminen saa samaa palkkaa kuin se, joka tulee kouluttamattomana tekemään sijaisuuksia päiväkoteihin. Tämä epäkohta syö alan vetovoimaa ja me tarvitsemme hyvin koulutettuja ammattilaisia.

Kuntakohtaisia palkkausjärjestelmiä on tehty onnistuneesti muun muassa Kajaanissa ja Raahessa.

Muutama vuosi sitten jotkut kunnat nostivat itse varhaiskasvatuksen opettajien palkkoja, jotta paikkakunnalle saatiin riittävästi työvoimaa.

– Yksittäiset kunnat ovat tehneet omia palkkaohjelmia ja ratkaisuja, jotta ammatin veto- ja pitovoimaa on saatu parannettua. Kuntakohtaisia palkkausjärjestelmiä on tehty onnistuneesti muun muassa Kajaanissa ja Raahessa. Nyt kuntien on saava valtiolta lisää rahaa, sillä muulla tätä ongelmaa ei ratkaista.

"Kentän kärsivällisyys on loppu"

Varhaiskasvatuksen opettajien liittoon kuuluu noin 14 000 jäsentä. He työskentelevät päiväkodeissa varhaiskasvatuksen opettajina, erityisopettajina ja päiväkotien johtajina. Liitto toimii OAJ:n alaisuudessa.

Nyt varhaiskasvatuksen opettajat ovat lakossa ja Pakasen mukaan lakkorintama on vahva.

– Kenttäväen kärsivällisyys alkaa olla loppu siihen, että asioille ei tehdä mitään, eikä koskaan ole oikea aika vaatia palkankorotuksia. Me emme halua vaikeuttaa lasten ja perheiden elämää, mutta nyt olemme valmiit menemään vaikka tappiin asti.