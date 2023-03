Tiukat paikat Valkoisessa talossa perjantai-illan jännärissä

White House Down

Sub klo 21.00

*** Eipä ole tullut vielä vastaan jännäriä, jossa maailma pelastuu, mikäli kriitikko onnistuu naputtelemaan kasaan oikein hyvän elokuva-arvostelun. Useimmat muut ammatit taitaakin Hollywoodissa olla jo käsitelty. Kun linnut pistävät päälle kapinan, niin kas: ornitologi sattuukin sopivasti olemaan paikalla. Kun pilvenpiirtäjä roihahtaa tuleen, niin kuinkas sattuikin, että rakennuksen suunnitellut arkkitehti onkin valmis jakamaan tietojaan.

Tänä iltana käy sikäli kivasti, että kun inhat terroristit hyökkäävät Valkoiseen taloon, on iskuvalmis henkivartija paikalla turistina. Jamie Foxx esittää presidenttiä, jonka kohtalo on Channing Tatumin tulkitseman John Calen harteilla. On niissä sen verran leveyttä ja muuta tulivoimaa, että puolille öin voi jännätä ihan sujuvasti. Kunhan ei uskottavuutta ala vaatia. (USA 2013)

Croodit

TV5 klo 19.05

*** Esihistoriallinen perhe menettää luolansa DreamWorksin animaatiokomediassa, joten seikkailemaan pitää lähteä.

Näppäriä yksityiskohtia riittää niin, ettei aikuinenkaan katsoja tunne oloaan joutavaksi. (USA 2013)

Night Agent

Netflix

*** Peter Sutherland ( Gabriel Basso ) pelastaa sattumalta melkein metrojunan verran ihmisiä pommi-iskulta. Normaalisti agentti nuokkuu Valkoisen talon kellarissa FBI:n hätäpuhelinta vahtimassa. Yhtenä yönä sen äänekäs pirinä särkee hiljaisuuden. Kyberturvaekspertti Rose Larkin ( Luciane Buchanan ) soittaa sukulaistensa (eli salaisten agenttien) käskystä salaiseen numeroon.

Pian nämä on surmattu, ja seuraavaksi on hengenvaarassa Rose itse. Joku tärkeällä paikalla on petturi, ja kohta riittääkin rientoa. Peterin ja Rosen parivaljakko on sen verran sympaattinen, että Shawn Ryanin kehittelemän sarjan kliseetkin on helppo niellä. (USA 2023)

Pekka Eronen

kriitikko