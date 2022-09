Todella upee kaupunkikierros – Patsyn tulkki johdattaa tv-katsojia torstai-iltana Euroopan suurkaupunkeihin

Joanna Lumley: Euroopan metropolit

TV1 klo 19.00, Yle Areena

Koomikon hommat ovat näköjään oiva tausta matkaohjelmien juontajalle. Monty Python -ryhmän Michael Palinista kuoriutui leppoisa maailmanmatkaaja. Jotkut taisivat yllättyä vielä enemmän, kun Joanna Lumley teki saman perässä.

Pariisin jälkeen on vuorossa Rooma, jossa kierretään sinänsä tutuilla nähtävyyksillä Fontana di Trevistä Colosseumiin, mutta myös keittiöön ja maahanmuuttajien taidemuseoon.

Pariisin jälkeen on vuorossa Rooma, jossa kierretään sinänsä tutuilla nähtävyyksillä Fontana di Trevistä Colosseumiin, mutta myös keittiöön ja maahanmuuttajien taidemuseoon.

Lumleyn välitön jutustelu pitää sarjan elävänä. Kuvauksessa on hohtoa, jonka kaupunki ansaitsee. Huvittavasti italialaisia kaupunkitunnelmia säestetään jossain välissä Säkkijärven polkalla. Ensi viikolla Lumley menee Berliiniin. Sarjan kaikki jaksot löytyvät Yle Areenasta.

American Made

Kutonen klo 21.00

*** Doug Limanin tosipohjaisessa seikkailuelokuvassa liikennelentäjä Tom Cruise kuskaa 1970-luvun lopulla aseita CIA:n laskuun ja kokaiinia huumekunkku Pablo Escobarin laskuun. (USA 2017)

The Commuter

TV5 klo 23.30

*** Michael kohtaa työmatkallaan paikallisjunassa salaperäisen naisen ( Vera Farmiga ). Tämä kiristää häntä selvittämään junaan piiloutuneen matkustajan henkilöllisyyden, taikka hänen perheensä on mennyttä. Se on kelle tahansa täpärä paikka, mutta Michael ei olekaan mikään tavallinen vakuutusmyyjä, vaan entinen poliisi – jota vieläpä esittää Liam Neeson .

Tämä puskee roolin tunnetulla ikämiehen karismallaan, joka onnistuu enimmäkseen häivyttämään The Commuterin Tämä puskee roolin tunnetulla ikämiehen karismallaan, joka onnistuu enimmäkseen häivyttämään epäuskottavan käsikirjoituksen. Ohjaaja puolestaan ottaa puitteet tehokkaasti haltuun. Liikkuvaan junaan pakkautuu klaustrofobista paniikkitunnelmaa. (USA 2018) epäuskottavan käsikirjoituksen. Ohjaaja Jaume Collet-Serra puolestaan ottaa puitteet tehokkaasti haltuun. Liikkuvaan junaan pakkautuu klaustrofobista paniikkitunnelmaa. (USA 2018)

Pekka Eronen