Tohtori Douglasin elämä järkkyy, kun tytär kidnapataan

Älä sano sanaakaan

★★★ Tämä on niitä elokuvia, joissa tarvitaan psykiatria kaivamaan jotain tärkeää potilaan suljetusta mielestä. Koska asiaa vaativat tyttären siepanneet konnat, ja isän roolissa hermoilee Michael Douglas , on Gary Fletcherin perusjännärissä jonkinlaista poltetta. Kieltämättä fiksumminkin on perhedraamaa, psykologista jännäriä ja poliisitarinaa joskus yhdistelty. Nuorta, laitoskierteessä nuutunutta tyttöä esittää Brittany Murphy . (USA 2001)

Sub tiistai 15.10. klo 22.00

Knock Knock

★★ Eli Roth tykkää piinata. Veret seisauttavan kidutuskauhuleffan Hostelin ohjaaja tähtää pari piirua henkisempään järkytykseen jännärissä, jossa perheenisä Keanu Reevesin poikamiesviikonloppu lipsahtaa painajaiseksi. Asialla ovat Lorenza Izzon ja Ana de Armasin esittämät kauniit nuoret naiset, jotka kopauttavat ensin talon ovea ja sitten sen isäntää. Väkinäinen moraalin ja feminismin pinnistys lopulta vain heikentää elokuvaa. (USA 2015)

Hero tiistai 15.10. klo 21.00

Jussi Pussi

★★★ Vesa-Matti Loiri hilluu yliopistolla ja viettää vapaata sekä viriiliä opiskelijaelämää. Kaveri Simo Salminen valmistelee väitöskirjaa sosiologiasta. Eipä kuulosta Uuno Turhapurolta, vaikka Ere Kokkonen elokuvan ohjasikin. Hieman erilainen Spede-tuotanto jäi muistomerkiksi ajasta, kun 1960-luvun elokuvan uusi aalto loiskahti Suomi-komediaan saakka. Hetkissä elellään, vapaasta seksistä nautitaan, ja politiikastakin on puhe. (Suomi 1970)

MTV3 tiistai 15.10. klo 1.30