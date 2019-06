Toimintafantasia Labyrintti tuntuu Nälkäpelin laimealta toisinnolta

Labyrintti

★★ Labyrintti on osuva vertauskuva kasvamisen vuosista. Tulevaisuus on jossakin etäällä, monen kulman, yrityksen ja erehdyksen takana. Sikäli James Dashnerin romaani ja sen elokuvaversio ovat kohtalaisen menestyksensä ansainneet. Sille ei kuitenkaan voi mitään, että Wes Ballin ohjaama toimintafantasia tuntuu Nälkäpelin laimealta toisinnolta. Jättimäisestä labyrintista löytää itsensä nuori Thomas ( Dylan O’Brien ). (USA/Britannia 2014)

Sub tiistai 4.6. klo 21.00

Avengers: Age of Ultron

★★★ Avengers päivässä, kaksi parhaassa: Marvelin supersankarit pyörivät tv:ssä semmoista tahtia, että ähky uhkaa. Runsauden pulaa on Joss Whedonin ohjaamassa toimintaseikkailussakin, kun selittelyä, porukkaa ja mäiskettä on yli yhden leffan tarpeen. Ehdottoman näyttävästi Iron Man, Black Widow ja kumppanit kyllä temmeltävät. Huolenaiheena on tekoäly, joka haluaa tuhota Maan. Ensiesitys. (USA 2015)

Nelonen tiistai 4.6. klo 21.00

The Next Three Days

★★★★ Ranskalaisjännäri Kaiken se kestää sai ohjaaja Paul Haggisilta amerikkalaisen uusintaversion, jossa on Russell Crowen vuoro uskoa vaimokullan syyttömyyteen. Tämä kun on saanut elinkautisen tuomion esimiehensä murhasta. Crowen alakuloinen perheenisä pitää elokuvaa pystyssä silloin, kun juoni kompastelee. Elizabeth Banks on kaltereiden takana masentuva vaimo, Liam Neeson entinen vanki, jolla on kokemusta paoista. (USA 2010)

Hero tiistai 4.6. klo 21.00