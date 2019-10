Toimittajamme Etiopiassa: Rauhannobelisti, pääministeri Abiy Ahmed otti Niinistön vastaan virka-asunnossaan - toimittajat eivät päässeet seuraamaan vierailua

Etiopian pääministerillä Abiy Ahmed Alilla oli aikaa suunnitellusti presidentti Sauli Niinistön tapaamiseen, vaikka perjantain Nobel-seremoniat toivatkin omat kiireensä hänen aikatauluunsa. Herrat keskustelivat maiden pitkistä yhteisistä suhteista yhteistyössä ja lupasivat tiivistää kahdenvälisiä suhteita taloudessa ja politiikassa.

Mukaan pääsi vain virallinen kuvaaja, ei toimittajia, toisin kuin aiemmin kerrottiin. Lisäksi mukaan pääsivät suomalaisyritysten delegaatiosta muun muassa Nokia ja Vaisala.

Abiy valittiin Etiopian pääministeriksi viime vuoden maaliskuussa. Hän on ehtinyt saada paljon aikaan puolessatoista vuodessa, mitä kansalaiset joka puolella tuntuvat ihailevan. Abiy tähtää ensimmäisiin aidosti vapaisiin vaaleihin ensi toukokuussa. Aikataulu on tiukka, mutta sitä pidetään mahdollisena.

Abiy on kutsunut opposition takaisin maahan ja vapauttanut mielipidevankeja. Hän on myös uudistanut kansalaisjärjestölakeja. Maassa toimii useita suomalaisiakin järjestöjä kehitysyhteistyössä.

Taloudellisella puolella Abiyllä on tarkoitus yksityistää valtionyhtiöitä ja kehittää vapaakauppaa. Maan talous on edelleen heikko, vaikka se on kasvanut viime vuosikymmenen ajan ehkä nopeimmin maailmassa. Vuosittainen kasvu on ollut noin 10 prosenttia, mutta on hieman hidastunut. Uudistuksissa on kuitenkin potentiaalia kasvulle.

Suurimpana uudistuksena hallinto on ilmoittanut avaavansa valtionyhtiöitä yksityisille investoinneille ja vähentävänsä näin valtion otetta. Näitä yhtiöitä ovat muun muassa konemäärältään Afrikan suurin lentoyhtiö Ethiopian Airlines ja iso matkapuhelinoperaattori EthioTelecom.