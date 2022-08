Kotimaa

Toisella ruokahalu vähentyy, toinen voisi syödä mitä vain

Julkaistu: 15.8.2022 klo 6:30

Ruokahalu on monen tekijän summa, ja yksi niistä on aivojen palkkiojärjestelmä. Se on osaltaan mukana säätelemässä, kuinka suuria mielitekoja ruokaa tai syömistä kohtaan itse kukin tuntee.