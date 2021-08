Pop up -rokotuksista toisen asteen oppilaitoksissa on keskusteltu maanantaina, Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari kertoo. Lisää keskusteluja aiotaan käydä ensi viikon alussa.

Oulussa koronarokotukset kouluilla käynnistyvät perjantaista alkaen, ja lukiolaisille järjestetään rokotuspäiviä Ouluhallilla.

– Kajaanin osalta Kainuun ammattiopiston Vimpelinlaakson kampus on sairaalan vieressä, siinä en näe suurta hyötyä rokottajien hajauttamisella oppilaitoksiin. Seppälän kampuksen asia on tietysti ihan erikseen, Koukkari pohtii.

Rokotetyöryhmässä kokoontuvat rokottamisesta vastaavien neuvoloiden edustajat, hoitotyön esimiehet ja yksityisen terveydenhuollon edustajat.

Suomen Lukiolaisten Liitto ry ja Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto Sakki ry ovat tehneet omissa kannanotoissaan aloitteen koronarokotuksien po up -pisteiden järjestämisestä oppilaitoksiin.

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen kannattaa ideaa.

– Pidän esitystä hyvin perusteltuna niiden tietojen osalta, joita tällä hetkellä tilanteesta on. Korona näyttää nyt leviävän nuorempien ikäluokkien keskuudessa nopeasti, he ovat juuri niitä rokottamattomia. Mielestäni sekä oppilaitoksien henkilöstö että ikäluokkaan kuuluvat opiskelijat olisi hyvä saada rokotettua, Tuominen sanoo.

Rokotteen saa käydä jo nyt ottamassa kesken koulupäivän

Tällä hetkellä toisen asteen opiskelijat saavat luvallisella poissaololla käydä ottamassa rokotteen Kainuun soten rokotuspaikoissa . Niihin rokotusaika on varattava etukäteen.

– Mielestäni oppilaitoksissa on hyvä valmiudet järjestää tilat pop up -rokotuksien toteuttamiselle sekä tukipalvelut prosessin ympärille. Kajaanissa rokotus on kohtuullisen helppo sekä lukiolta että ammattiopistolta hoitaa sairaalanmäelläkin, mutta pidän pop up -rokotuspisteitä ihan perusteltuina, Tuominen sanoo.

Opiskelijajärjestöt ovat perustelleen pop up -rokotuspisteitä rokotuksen ottamisen helppoudella ja lähiopetuksen turvaamisella.

Kainuun oppilaitoksien jäädessä kesätauolle kehityksen toivottiin koronalukujen osalta noudattelevan viime syksyn laskevia tapausmääriä. Toisin kävi.

– Tartunnat lähtivätkin kasvuun tietyissä ikäluokissa. Kyllä minä tuen pop up -rokotuspiste-ehdotusta, koska on linjattu, että pyrimme olemaan lähiopetuksessa. Annan kyllä ehdotukselle tukeni, Tuominen toteaa.

– Ymmärrän, että rokotteita on tietty määrä käytettävissä, ja niiden jako on nollasummapeliä. Viime kädessä lääketieteen asiantuntijoiden on arvioitava, millä tavalla saamme eniten vaikuttavuutta terveysturvallisuuteen.

Kotikunnan ei tarvitse olla Kainuussa rokotuksen saadakseen

Opiskelijan kotikunta Kainuun ulkopuolella ei ole rokotuksen saannin este.

– Ilman muuta näin on toimittava. Meillä on esimerkiksi asuntolassa asuvia opiskelijoita muilta paikkakunnilta. Kainuun sote on linjannut, että asuntolassa asuvat saavat rokotteet opiskelupaikkakunnalla. Tartunta ei katso sitä, mihin verot maksetaan, Tuominen sanoo.

– Kainuun sotessa on koko ajan ollut se linja, että ihmiset, jotka oleilevat pitkäaikaisesti Kainuussa mistä hyvänsä syystä, rokotetaan, jos on tarve saada annos. Meillä on kesämökkikainuulaisiakin ja ulkomailta tulleita työntekijöitä eri yrityksissä, myös sotella. Kainuuseen opiskelemaan tulevat saavat totta kai täällä rokotuksen. Virus ei kotikuntaa katso, Koukkari kertoo.

Pop up -rokotuksien toteutuksessa paljon huomioitavaa

Koukkari sanoo, että keskeisintä on, onko oppilaitoksissa pop up -rokotuspisteille tulijoita. Rokotteiden kylmäsäilytys on myös huomioitava.

Rokotuspisteellä työskentelee vähintään kaksi terveydenhuollon henkilöä, joista toisella on voimassa oleva rokotuslupa.

– Riskiä siitä, että meillä on jossakin henkilökuntaa ja rokotteita, eikä menekistä olekaan varmuutta, ei voida ottaa. Elämme rokotteiden ja rokottajien kanssa kädestä suuhun, Koukkari huomauttaa.

– Ei voi olla arvauksen varassa, tuleeko ketään vai ei.

Rokotehävikkiä ei Koukkarin mukaan saa syntyä.

– Tarvitaan tietokoneet, etäyhteydet sekä rokotteesta riippuen kylmäkuljetus. Ilman ajanvarausta toimivissa pop up -pisteissä on se riski, että ammattilaiset pyörittelevät siellä peukaloitaan. Siitä näkökulmasta pitäisi tehdä arviointia, onko pisteille tulijoita vai ei. Ajanvarauksilla tämä ongelma on ohitettu.

Koukkari sanoo olevansa samaa mieltä siitä, että sekä testaamisen että rokottamisen pitäisi olla vaivatonta.

– Yhtä helppoa kuin limonadipullon ostaminen oppilaitoksen kahvilassa. Oppilaitos- ja koulurokotuksille on vahvat perustelut lasten vanhempien työaikojenkin perusteella.

Koukkarin mukaan mahdollisilla pop up -rokotuspisteillä pitäisi välttää rokotehävikin syntymistä. Kuva: Juha Neuvonen / arkisto

Rokotuksia liikuntasaleissa?

Oppilaitoksien liikuntasalit voisi Tuomisen mukaan ottaa pop up -rokotuspisteiden käyttöön.

– Saleissa on monta ovea, joista voidaan tulla sisään ja mennä ulos. Läpikulku saataisiin toimimaan virtauksellisesti. Opiskelijoiden tiedot löytyvät meiltä sekä sotenkin järjestelmistä, hän pohtii.

– Opiskelijat joka tapauksessa ovat koululla, joten se ei olisi niin iso ponnistus. Ylioppilaskirjoitukset alkavat syyskuun puolivälissä, joten abiturienttien osalta tällainen pitäisi saada tehtyä ennen yo-kirjoituksia. Silloin kaikki vapaana olevat tilat ovat ylioppilaskirjoituksien käytössä.

Kajaanin Seppälässä, Paltamossa, Sotkamossa, Kuhmossa, Suomussalmella ja Puolangalla on myös toisen asteen oppilaitoksia ja yksiköitä.

– Lukioita on eri kunnissa, Sotkamossa liikunta-alan koulutusta Urheiluopistolla. Kyllähän pop up -rokotus olisi hyvä toteuttaa kaikissa paikoissa kattavasti koko toisen asteen läpi, Tuominen arvioi.

– Toisaalta tartunnat ovat painottuneet voimakkaasti Kajaaniin. Sotkamo on myös samaa työssäkäyntialuetta. Molemmin puolin voi olla painetta arvioida tilannetta. Uskon, että kaikilla oppilaitoksilla on myönteinen suhtautuminen pop up -rokotuksiin. Rokotteen ottaminen on tietenkin yksilön oma asia, mutta itse kannustan kaikkia, joilla on rokote mahdollisuus ottaa, ottamaan sen. Ajattelen, että koronataistelu voitetaan rokotteiden kautta.

Koukkari: Rokotekattavuus lisäisi poliittista rohkeutta rajoituksien purkuun

Koukkarin mukaan rokottaminen edistäisi rajoituksien purkua.

– Alle 30-vuotiaiden osalta sanoisin, että toivon heidän ottavan rokotteen edes siksi, että rokotekattavuus nousisi maassa niin ylös, että saataisiin poliittista rohkeutta rajoitusten purkamiseen. Niin mahdollistettaisiin ihmisten normaali elämä, Koukkari sanoo.

– Niin kauan, kuin rokotekattavuus on vajaa, poliittista rohkeutta avata maata, kuten Britanniassa tehtiin, ei ole.

Alle 30-vuotiaiden rokotusajanvarauksissa on ollut nousua Kainuun soten muistutustekstiviestien lähettämisen jälkeen.

– Vaikkei henkilökohtaisesti kokisi, että rokotteesta on mitään hyötyä, voisi ainakin ajatella, että pääsisi ensi kesänä festareille.