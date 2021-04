Toivemusiikkia kotisohvalle – Hanna Hirvonen ja Minna Partanen tekevät olohuonekeikkaa suorana lähetyksenä

Maailmassa vallitseva tilanne on saanut monet artistit esiintymään tyhjille katsomoille ja esityksiä on taltioitu livelähetyksiksi ihmisten nautittavaksi netin välityksellä.

Myös kajaanilainen laulaja Hanna Hirvonen haluaa ilahduttaa kuulijoita ja niinpä hän on aloittanut yhdessä Minna Partasen kanssa musiikin suorat lähetykset sosiaalisessa mediassa. Olohuonekeikat ovat nähtävillä Hanna Hirvonen Official -Facebook-sivulla.

"Artistiystävät ympäri Suomen ovat ehkä vähän ammattitaitoisemmin järjestäneet livejä, ja siitä saimme säestäjäystäväni Minnan kanssa idean, että pidetään me tämmöisiä olohuonetaltiointeja. Se vähän lievittää kaipuuta yleisön joukkoon ja keikoille", Hirvonen taustoittaa.

Hän kertoo, että vallitsevassa koronakurimuksessa tulee ottaa kaikki kortit käyttöön ja antaa musiikkimatkaa seuraaville edes pieniä paloja nautittavaksi.

"Täällä ollaan ja odotellaan, että päästään tositoimiin!" Hirvonen hihkaisee.

Tähän mennessä Hirvosen virallisella Facebook-sivulla on pidetty kaksi livelähetystä, jotka ovat keränneet parhaimmillaan jopa 5 000 katsojaa. Kuulijoilla on mahdollisuus toivoa omia lempikappaleitaan esitettäväksi. Hirvosen mukaan toiveita on tullut niin monta, että niitä riittää vielä moneen olohuonekeikkaan.

Hirvonen ja Partanen järjestävät livelähetyksiä sunnuntaisin parin viikon välein. Lähetyksistä ilmoitetaan Facebook-sivulla ennakkoon, joten kaikki halukkaat pääsevät niistä nauttimaan. Mikäli livelähetys sattuu menemään ohi, tallenne on nähtävillä Facebook-sivulla myös jälkikäteen. Kappaleita saa käydä toivomassa Facebook-sivulla.

Näillä näkymin Hirvosen seuraava olohuonekeikka järjestetään 9. toukokuuta Hanna Hirvonen Official -Facebook-sivulla .

Tässä livestriimaus viime sunnuntailta: