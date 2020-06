Tom Cruise luottaa vain nyrkkeihinsä toimintajännärin jatko-osassa

Jack Reacher: Paluu päämajaan

★★★ Lee Childin kirjojen entinen sotilaspoliisi Reacher on vaalea, liki parimetrinen rontti. Tom Cruise ei totta vie ole kumpaakaan, mutta hänestäkin huokuu itseluottamus ja jonkinlainen viileä etäisyys muuhun ihmiskuntaan. Niiden turvin jymistellään läpi toinenkin jännäri, jossa Reacher selvittelee salaliittoa ja pikkuisen omia, epäselviä perheasioitaankin. Vanhan liiton nyrkinheilutusta yliannosteli ohjaaja Edward Zwick. (USA 2016)

Nelonen klo 21.00

Tähtisilmä

Taiteilija Jussi Jurkalta puuttuu rahaa, mutta mutta naisia löytyy kaksin kappalein – seurapiirikaunotar Hillevi Lagerstam ja lähetti Heidi Krohn . Koska jälkimmäinen on aurinkoinen orpotyttö, on helppo arvata, kumman suuntaan vanha Suomi-leffa kallistuu. Ohjaaja Veikko Itkonen korvasi tarinan puutetta tyylikkäillä tunnelmilla Helsingin kaduilta ja puistoista. Iloa tuovat Leo Jokela ja latinorytmien pioneeri Sacy Sand . (Suomi 1955)

TV1 klo 13.35

Oli aikakin

★★★ Harry Potter -elokuvissa Domhnall Gleeson oli velho-oppilas Bill Weasley. Kelpo pojan karismaa hänessä on vielä yli parikymppisenäkin. Siitä hyötyy häpeilemättömän romanttinen fantasiadraama, jossa Tim kuulee 21-vuotispäivänään, että on aikamatkaajien sukua. Niinpä hän pystyy kohentamaan osakkeitaan suloisen Maryn ( Rachel McAdams ) suhteen. Tarina on kevyt, mutta alan konkari Richard Curtis antaa sen muhia rauhassa. (Britannia 2013)

TV5 klo 22.00