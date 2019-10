Tom Cruisen elämä on laiffii - lusmuilemaan tottunut upseeri joutuu aikasilmukkaan

Edge of Tomorrow

★★★ Doug Limanin scifi-toimintajännäri pohjautuu japanilaisen Hiroshi Sakurazakan kuvitettuun pienoisromaaniin, mutta pelin logiikalla se oikeastaan toimii. Tom Cruise on lusmuilemaan tottunut propagandaupseeri, joka Maan asukkaiden ja avaruusolioiden välisessä taistelussa joutuu kerta toisensa jälkeen rynnistämään samaan aikasilmukkaan. Yhä uudelleen elämä on laiffii. Sankaruuden mallia tarjoilee ärhäkkä Emily Blunt . (USA 2014)

Sub lauantai 19.10. klo 21.00

Lumikki ja metsästäjä

★★★ Rupert Sandersin ohjaamassa satusovituksessa ei söpöily pelasta päivää, eivätkä kivat kääpiöt laula kotimatkalla, että hai-hou. Disneyn söpötuotannon sijasta ollaan lähempänä Grimmin veljesten aikaista maailmaa, jossa vaara lymysi varjoissa, ja elämä oli katkolla päivittäin. Kristen Stewart on äiditön tyttöpoloinen, joka viruu vankina. Äitipuoli Charlize Theron taas muistuttaa parhaansa mukaan, että maailma on paha paikka. (USA 2012)

TV5 lauantai 19.10. klo 21.00

Chalet Girl

★★★ On ainakin kaksi syytä esittää Phil Trailin nuorisoleffa: talvi on tulossa, ja skeittaus on mukana seuraavissa kesäolympialaisissa. Felicity Jones on Kim, joka kunnostautui lajissa ennen äitinsä kuolemaa, mutta päätyi hampurilaistiskin taakse. Kun tytölle tarjotaan talveksi töitä Alpeilta, ei ole vaikeaa arvata, mihin suuntaan juoni kehittyy. Ei se kumminkaan haittaa, kun asenne on positiivinen ja kisakuvat upeita. (Britannia 2011)

TV2 lauantai 19.10. klo 21.30