Tom Hanksilla vahvistettiin koronavirustartunta kesken kuvausten Australiassa – Yhdysvallat, Intia ja Saudi-Arabia rajoittavat maahantuloa

Useita tapahtumia eri puolilla maailmaa on peruttu. NBA-kausi keskeytyy koronaviruksen takia.

Yhdysvaltalaisella näyttelijällä Tom Hanksilla ja hänen puolisollaan Rita Wilsonilla on vahvistettu koronavirustartunta kesken kuvausten Australiassa. Asiasta kertoo muun muassa The Guardian . Hanks, 63, on parhaillaan Australian Queenslandissa kuvaamassa Elvis Presleystä kertovaa elokuvaa.

Hanks kertoi torstaina kuvapalvelu Instagramissa, että hän Wilson olivat tunteneet olonsa "vähän väsyneeksi ja flunssaiseksi". Molemmat määrättiin testattaviksi koronaviruksen varalta, ja kummankin testin tulos oli positiivinen. Molemmat ovat tällä hetkellä eristettyinä sairaalahoidossa.

Henkilöt, jotka ovat olleen läheisessä kontaktissa Hanksin ja Wilsonin kanssa, on määrätty karanteeniin.

Australiassa on vahvistettu reilut 130 koronavirustartuntaa.

Trump kielsi matkustuksen

Presidentti Donald Trump ilmoitti keskiviikkoiltana Yhdysvaltojen aikaa, että hän pysäyttää suurimman osan Euroopasta saapuvasta matkailusta maahan 30 päiväksi.

Ilmoitus on vaikuttanut kymmeniin tuhansiin ihmisiin. Uutistoimisto Reutersin mukaan ilmoitus ruuhkautti Euroopan lentokenttiä, kun Euroopassa matkalla olevat Yhdysvaltojen kansalaiset pyrkivät pääsemään paluulennoille kotimaahansa.

Yhdysvaltalainen opiskelija Anna Grace kertoi Reutersille, että ilmoitus aiheutti paniikkia. Greace oli ensimmäistä kertaa matkalla Euroopassa. Hän suuntasi kotimatkalle pian Trumpin ilmoitettua matkustuskiellosta.

Yhdysvaltojen ilmoituksen jälkeen myös Intia ja Saudi-Arabia ilmoittivat omista maahantulorajoituksistaan. Saudi-Arabia keskeytti lennot Euroopan unionin maihin sekä 12 muuhun maahan. Saudi-Arabian kansalaisilla on kolme vuorokautta aikaa palata kotimaahansa näiltä alueilta.

Intia kertoi estävänsä kaikkien ulkomaalaisten turistien saapumisen maahan seuraavan kuukauden ajan. Matkustuskielto astuu voimaan perjantaina. Intiassa on 73 vahvistettua koronavirustartuntaa.

Vain diplomaatit, virkailijat ja kansainvälisten järjestöjen, kun YK:n jäsenet saavat matkustaa maahan. Kaikki matkustajat, jotka saapuvat tai ovat vierailleet Italiassa, Iranissa, Kiinassa, Etelä-Koreassa, Ranskassa tai Saksassa helmikuun 5. päivän jälkeen joutuvat karanteeniin 14 päivän ajaksi.

Perjantaiaamuun mennessä maailmanlaajuisesti yli 126 100 ihmistä oli saanut tartunnan ja 4 600 ihmistä kuollut.

Euroopassa Italia on sulkenut kaikki kaupat, paitsi ruokakaupat ja apteekit, kertoo BBC. Italiassa vahvistettiin vuorokauden aikana 196 kuolemantapausta, ja koronaviruskuolemia on nyt 827. Vahvistettuja tartuntatapauksia on Italiassa 12 462.

Myös Ranskassa kuolleiden lukumäärä on noussut voimakkaasti ja on nyt 48. Vahvistettuja tapauksia on 2 281.

Kreikka ilmoitti ensimmäisestä koronaviruskuolemasta. Kyseessä oli 66-vuotias mies, joka oli palannut helmikuun lopulla pyhiinvaellusmatkalta Israelista ja Egyptistä.

Britanniassa kaksi iäkkäämpää ihmistä menehtyi koronavirukseen, mikä nosti kuolleiden lukumäärän kahdeksaan. Koronavirustapauksia on vahvistettu 456.

Ruotsissa vahvistettuja tapauksia on noin 460. Ruotsissa ensimmäinen ihminen kuoli koronavirukseen keskiviikkona. Ruotsi on kieltänyt yli 500 hengen julkiset kokoontumiset koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Tanskassa 514 ihmisellä on vahvistettu koronavirus. Tanska sulkee kouluja ja yliopistoja ja siirtää kotiin työskentelemään julkisella sektorilla työskenteleviä ihmisiä.

Tilanne rauhoittuu Kiinassa

Manner-Kiinassa uusien tartuntojen määrä laski. Uusia tartuntoja vahvistettiin vain 15, mikä oli vähemmän kuin edellisenä päivänä. Yhteensä tartuntoja on Kiinassa 80 793.

Hubein maakunnassa Wuhanin kaupungissa julkisen liikenteen työntekijät ja lääketieteellisten tarvikkeiden ja päivittäistavaroiden valmistuksessa työskentelevät ihmiset voivat palata töihin, kuten myös osa muilla aloilla työskentelevistä. Uusi koronavirus on lähtöisin miljoonakaupunki Wuhanista.

Japanissa vahvistettujen tapauksien määrä on 1 278, joista 696 tartuntaa on peräisin risteilyalukselta. Keskiviikkona maassa vahvistettiin vain yksi uusi tartunta. Etelä-Koreassa uusia tapauksia vahvistettiin 114, mikä nostaa tartuntojen määrän yhteensä 7 869:ään. Kuolleita on 66.

Lähi-idässä koronavirus on levinnyt etenkin Iranissa. Iran ilmoitti torstaina 75 uutta kuolemantapausta viimeisen vuorokauden ajalta. Kuolleiden lukumäärä Iranissa on nyt 429. Lisäksi uusia tapauksia vahvistettiin vuorokauden aikana yli tuhat, mikä tarkoittaa, että vahvistettuja tartuntoja on kaikkiaan reilut 10 000. Iranissa ainakin seitsemän poliitikkoa ja virkailijaa on kuollut helmikuun 19. päivän jälkeen.

NBA-kausi keskeytettiin

Useita tapahtumia on peruttu viruksen leviämisen takia. NBA-kausi on keskeytetty, koska yhdellä Utah Jazzin pelaajalla vahvistettiin koronatartunta. Reutersin mukaan NBA-joukkue Golden State Warriors pelaa torstaisen ottelun ilman katsojia.

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa on siirtänyt kolmella kuukaudella vuosittaista kongressiaan, joka oli määrä järjestää Etiopiassa kesäkuussa.

Valioliigan Manchester Cityn ja Arsenalin välinen ottelu keskiviikolta siirrettiin, ja joitain Arsenalin pelaajia on joutunut eristykseen koronaviruksen takia.