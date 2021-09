Kotimaa

Toni Sivula teki pelottavan havainnon isännöintikohteestaan, jota hän seurasi monta vuotta – Osaatko sinä pelastautua omasta kodistasi?

Julkaistu: 18.9.2021 klo 6:30

Isännöitsijä Toni Sivula on ottanut asukkaiden turvallisuuden sydämen asiakseen. Viime kädessä juuri isännöitsijä on se, joka jakaa taloyhtiön pelastustiedon asukkaille. Pelastussuunnitelma on tehtävä, jos huoneistoja on kolme tai enemmän.