Torstaina 115 koronatartuntaa Kainuussa – viikon tartuntamäärät lievässä laskussa

Eilen torstaina Kainuussa todettiin 115 koronatartuntaa. Yleistilanne on pääosin ennallaan. KAKS:ssa on muutamia potilaita tarkkailtavana koronaoireiden vuoksi, jonka lisäksi potilaita on myös osastohoidossa. Kainuussa koronaviruksen ilmaantuvuus on 2315 / 100 000 / 14 vrk.

Kainuun soten henkilöstöstä poissa on 183 henkilöä, joista suoraan koronaan liittyen 54.

– Viikon tartuntamäärä on lievässä laskusuunnassa, joka on myönteinen signaali. Toki emme tiedä paljonko tartuntoja tulee ilmi kotitestauksessa. Voi olla, että tilanne tasaantuu meilläkin, mutta edelleen joudumme varautumaan sairaalahoidon tarpeeseen samaan aikaan, kun paljon henkilökuntaa on poissa. Johtokeskus seuraa tilannetta päivittäin. Kainuun sotessa jatketaan siis edelleen tehostettua valmiutta, kertoo kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto .

Sote muistuttaa: karanteeni- ja eristystoimet eivät ole vapaaehtoisia

Kainuun sote muistuttaa, että korona on edelleen yleisvaarallinen tartuntatauti, jota koskien voidaan määrätä karanteeni- ja eristystoimia. Nämä eivät ole vapaaehtoisia, vaan lakiin perustuvia määräyksiä.

Myös testeihin hakeutuminen on soten tiedotteen mukaan tärkeää, jotta tartuntojen leviäminen tai hoidon tarpeen arviointi voidaan tehdä ajoissa.

Ensihoidon raporttien mukaan kotihälytyksissä näkyy lisääntyvää hoidon tarvetta erityisesti rokottamattomien tai testaamattomien henkilöiden pitkittyneissä hengitystieoireissa.

Koronatestien ajanvaraus tehdään Omasotessa tai puhelimitse 040 165 0020. KAKS:n ja Rajakadun testiasemat palvelevat Kajaanissa päivittäin, muissa kunnissa testaus terveysasemilla arkipäivisin.

Koronarokotukset saa kuntien rokotuspisteistä, joista tarkemmat tiedot .