Torstaina Kainuussa 124 koronatartuntaa, supistuksia kiireettömässä toiminnassa – nuorten aikuisten rokotuskattavuuden vaje merkittävä riski

Torstaina Kainuussa todettiin 124 koronatartuntaa. Koronaviruksen ilmaantuvuus on 2243 / 100 000 / 14 vrk.

Tartunnanjäljityksen ruuhkautumista Kainuun sote on saanut merkittävästi purettua lisäresurssien myötä. Positiivisen testituloksen saaneiden kontaktointiviive on lyhentynyt ja torstaina on tavoitettu osa 2 – 3 vrk sitten testeissä käyneitä. Alkuviikolta on edelleen osa henkilöistä tavoittamatta.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa jatkuu vaikea tilanne henkilöstön poissaolojen vuoksi. Nämä vaikuttavat useiden yksiköiden toimintaan. Toiminnan supistuksilla ja henkilöstön siirroilla pyritään turvaamaan kiireellisen hoidon resurssit. Torstaina poissa oli noin 180 henkilöä, joka on hieman vähemmän kuin edellisenä päivänä.

Toiminnan supistuksia ikäihmisten päivätoiminnassa sekä perusterveydenhuollon kiireettömissä vastaanotoissa

Koronatilanteen vuoksi ikäihmisten päivätoiminta keskeytetään 24.1. – 9.2. väliseksi ajaksi. Kainuun sote ilmoittaa asiakkaille peruutuksista.

Perusterveydenhuollon kiireetöntä vastaanottotoimintaa Kainuun sote supistaa toistaiseksi. Esimerkiksi kiireettömiä kontrolleja tai terveystarkastuksia ei pystytä toteuttamaan suunnitellusti. Kiireellisimmissä asioissa virka-aikana tulee soittaa omalle terveysasemalle. Päivystysapu 116 117 palvelee kiireellisessä hoidon arvioinnissa tai päivystykseen hakeutumisessa.

Jokaisen toiminta on ratkaiseva epidemiatilanteen hillitsemisessä

Kainuun koronatilanteen ennakoidaan jatkuvan vaikeana. Kokoontumisrajoitusten ja muiden tartuntariskiä pienentävien toimien odotetaan osaltaan vaikuttavan epidemiaa hillitsevästi.

Laajoja tilojen sulkemista tai yleistä etäopetusta koskevia päätöksiä ei ole voimassa. Kunnat tekevät opetuksen ja varhaiskasvatuksen osalta ratkaisuja tarvittaessa esimerkiksi koulukohtaisesti.

Laajat yhteiskunnan sulkutoimet tai esimerkiksi lapsiin ja nuoriin olennaisesti vaikuttavat ratkaisut ovat viimesijainen keino. Olennaista on, että jokainen itse vaikuttaa toiminnallaan tartuntariskiä vähentävästi. Kainuun soten suosituksena on, että tällä hetkellä yksityistilaisuuksia ei järjestettäisi lainkaan, eikä matkailtaisi maakuntarajojen yli tarpeettomien tartuntariskien ehkäisemiseksi.

Kokoontumisrajoitukset ja tartuntariskin ehkäisemistä koskeva määräys voimassa

Kainuussa ovat voimassa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamispäätökset (koskee sisällä yli 10 henkilön ja ulkona yli 50 henkilön tilaisuuksia). Torstaina voimaan tullut tartuntatautilain 58d § mukainen määräys velvoittaa lisäksi eri toimijoita ehkäisemään tiloissaan asiakkaiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä.

Edelleen voimassa on myös tartuntatautilain 58c § mukainen velvollisuus osallistujien ohjeistamisesta ja riittävien etäisyyksien sekä käsien puhdistamisen ja tilojen siivouksen varmistamisesta.

Valtioneuvoston ravintolatoimintaa koskevat rajoitukset ovat voimassa koko maassa. Edellä mainituista rajoituksista ei voi vapautua koronapassilla. Lisätietoja ja ohjeita on koottu sekä Kainuun soten koronainfoon että AVIn verkkosivuille.

Nuorten aikuisten rokotuskattavuuden vaje merkittävä riski

Kainuussa kolmannen koronarokotteen on saanut yli puolet 12 vuotta täyttäneistä.

Nuorten ja nuorten aikuisten rokotussuojassa on kuitenkin edelleen merkittäviä puutteita, tiedottaa Kainuun sote. Esimerkiksi 25 – 29-vuotiaista kainuulaisista lähes joka neljäs on kokonaan ilman koronarokotetta.

– Nuorten aikuisten rokotussuojan vajeella on merkittävä vaikutus epidemiatilanteen heikkenemiseen. Tilanne näkyy konkreettisesti henkilöstövajeena eri aloilla, kuten sotessa. Rokottamattomille joudutaan määräämään myös karanteeneja, jotta jatkotartunnat saataisiin vähenemään, toteaa pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen .

Rokotteet suojaavat tiedotteen mukaan hyvin vakavalta koronasairaudelta. Kolmansien rokoteannosten ottaminen on erityisen tärkeää 60 vuotta täyttäneille ja riskiryhmille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan rokottamattomilla on 14-kertainen riski joutua sairaalahoitoon ja 27-kertainen tehohoidon riski verrattuna kaksi kertaa rokotettuihin.

Kainuun sote hakee lisätyövoimaa pandemian vuoksi

Kainuun sote pyytää sosiaali-ja terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneita henkilöitä, sekä jo eläkkeellä olevia alan ammattilaisia, joilla on mahdollista tehdä toistaiseksi työvuoroja erilaisissa soten tehtävissä, olemaan yhteydessä Kainuun soten rekrytointiin.