''Tosi kiva juttu'', kiittävät kajaanilaiskoululaiset Suomen mallin tarjoamia harrastusmahdollisuuksia

Koti-Kajaani kysyi harrastuksista ja Suomen mallista Kajaanin Keskuskoulun oppilailta.

1) Mitä sinä harrastat?

2) Mitä harrastaminen sinulle merkitsee?

3) Oletko ilmoittautunut Suomen mallin tarjoamiin harrastuksiin?

4) Mitä mieltä olet Suomen mallista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista?

Milana Metsävainio, 10 vuotta

1) Kilpa-aerobicia

2) Se on kivaa. Harrastaminen vie ajatukset muualle ja sitä kautta saa uusia kavereita.

3) Kuvataide kiinnostaa, mutta en ole vielä ilmouttautunut. Se riipuu aikatauluista.

4) On tosi kiva, että kaikki voi harrastaa, mitä itse haluaa.

Henni Kuure, 10 vuotta

1) Tanssia

2) Tanssi on tosi kivaa ja sieltä saa kavereita.

3) Olen ilmoittautunut kuvataiteeseen.

4) On tosi hyvä juttu, että kaikki pystyy harrastamaan.

Emmi Loisa, 12 vuotta

1) Tanssia ja ratsastusta

2) Molemmat harrastukset ovat minulle tosi tärkeitä. Ne vievät ajatukset muualle.

3) En ole ilmoittautunut. Eniten kiinnostaisi kuvataide, mutta en ehdi osallistua, kun muita harrastuksia on jo.

4) On tosi kiva, että kaikilla on mahdollisuus harrastamiseen.

Tuomas Karppinen, 12 vuotta

1) Jalkapalloa Kapassa

2) On tosi kiva, koska jalkapallotreeneissä näkee ystäviä ja tykkään liikunnasta.

3) En ole ilmoittautunut. Käsityö ja pelisuunnittelu kiinnostaisivat, mutta pitää katsoa ehtiikö mukaan.

4) On kiva, että on mahdollisuus harrastaa, mitä itse tykkää. Hyvä kattaus on tarjolla.

Masi Rajaniemi, 13 vuotta

1) Soitan rumpuja ja trumpettia- Lisäksi urheilen.

2) Harrastukset ovat mukavaa ajanvietettä. Musiikkia voin ehkä kehittää myös ammatiksi.

3) Olisin halunnut maastopyöräilyyn, mutta en kerkeä siihen mukaan.

4) On tosi hyvä juttu, että lapset pääsevät harrastamaan, vaikka rahaa ei olisi.

Ilona Oikarinen, 13 vuotta

1) Pianon soittamista, teatteria, sulkapalloa ja tanssia

2) Kivaa tekemistä ja yhdessäoloa. Sulkapallo merkitsee liikuntaa, ja teatterissa näen kavereita.

3) Kuntosali kiinnostaisi, mutta en ole ilmoittautunut.

4) On tosi kiva, että harrastukseen hakeminen ja osallistuminen on tehty helpoksi.